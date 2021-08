Intruder - Kutsumaton vieras

TV1 klo 22.15

Aikuisten kelpo kansalaisten ystäväporukka istuu iltaa Rebeccan ja Samin muhkeassa design-kodissa. Kun on käyty nukkumaan, pari nuorta murtovarasta tunkeutuu taloon. Kun nämä yrittävät paeta, Sam ryntää toisen perään ja puukottaa tämän kuoliaaksi. Se ei ole viimeinen tolkuton teko Gareth Tunleyn ohjaamassa neliosaisessa brittisarjassa. Kyseessä on periaatteessa jännäri, mutta hämmästyttävän monta kertaa käsikirjoitus lipsahtaa jonnekin, josta ei peribrittiläinen murhafarssi ole enää kaukana. Varsinkin Samia esittävä Tom Meeten säntäilee kuin Fawlty Towersin, eli Pitkän Jussin majatalon, John Cleese. Käyhän se huumorista. Elaine Cassidy on Rebeccana kovempi luu. (Britannia 2021)

A Score to Settle

Sub klo 23.50

Syyttömänä istunut Frank Carver hautoo kostoa pettäjilleen. Koska roolissa on Nicolas Cage, läikkyy malja kohta vähintäänkin henkisesti. Shawn Kun ohjaama tiukan budjetin toimintajännäri olisi muuten Cagen viime vuosille tyypillistä yhden miehen showta, mutta Frankin aikuiseksi venähtänyttä poikaa esittävä Noah Le Gros värittää kaavaa. Ensiesitys. (USA 2019)