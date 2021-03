Varpu, 12, on lujaa matkalla aikuisuuteen, mutta hänen äitinsä ei halua kasvaa isoksi. Eräänä iltana Varpu saa tarpeekseen, varastaa auton ja lähtee kohti pohjoista. Kuva: Making Movies Oy

Tyttö nimeltä Varpu

★★★★ Kuinka 12-vuotias lapsi voi ajaa autoa Suomen maantiellä, etelästä kohti Oulua? No siksi, että äiti Siru on oikeastaan enemmän lapsi kuin Varpu konsanaan. Murrosiän kynnykselle ehtinyt tyttö on kyllästynyt äitinsä sähläilyyn ja tahtoo tavata isän, josta ei tiedä paljon mitään. Selma Vilhusen lyhytelokuva Pitääkö mun kaikki hoitaa? eteni jopa Oscar-ehdokkaaksi. Pitkässä debyytissä on samaa arjen ymmärrystä. Linnea Skog loistaa Varpuna, eivätkä Paula Vesala, Antti Luusuaniemi ja Lauri Maijala jää vanhempina kovasti jälkeen. (Suomi 2016)

