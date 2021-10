Buddhalaismunkin elämää tarkastellaan lapsuudesta vanhuuteen korealaisohjaaja Kim Ki-dukin elokuvassa. Kuva: Finecut Co, Ltd. / Yle

Viisi vuodenaikaa

Yle Teema & Fem klo 22.35

Kyllä: viisi vuodenaikaa maalailee seesteisiä, mieleenpainuvia kuvia, joihin voisi istahtaa tuumailemaan. Ja kyllä: inspiraationa on toiminut buddhalainen ajatus elämän kiertokulusta ja kunnioittamisesta. Hometalolta sen temppeli kuitenkin haisee. Kim Ki-dukin tuttu, läpitunkeva naisviha tympäisee entistä lujemmin nyt, kun filmibisneksessä on herätty huomaamaan lievemmätkin miehiset vallankäytöt. Eläinrääkkäys on korealaisohjaajan toinen toistuva aihe. Vuodenajat ja vuosikymmenet vaihtuvat, kun poikanen kasvaa munkkina vanhukseksi, ja askeesin kautta kohti jonkinlaista sisäistä rauhaa. Ainakin tässä osoitteessa rauha jäi haaveeksi. (Etelä-Korea 2003)

Army of One

Hero klo 21.00

Nicolas Cage on jo pitkään ollut tähti, jonka elokuvissa vastuu siirtyy katsojalle. Hänen rooleissaan äkkiväärä rojahtelu, maaninen porhallus ja eittämätön lahjakkuus kuplivat alituiseen. Yli laitojen läikkyy myös tämä löyhästi tosipohjainen komedia. Gary Faulkner edustaa amerikkalaisuuden sitä laitaa, jonka maailmankuvaa eivät faktat rasita. Hän lähtee miekka tanassa jahtaamaan Osama bin Ladenia, koska Jumala niin käskee. Kaikkivaltiaan rooliin saatiin hermoille käyvien tyyppien spesialisti, brittiläinen Russell Brand. Larry Charles on ohjannut Sacha Baron Cohenin hulluja elokuvia, mutta Cagea hän ei onnistu pitelemään lainkaan. (USA 2016)