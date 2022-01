Työnsä jättänyt huumepoliisi Phil Broker (Jason Statham) yrittää viettää rauhallista elämää pikkukaupungissa tyttärensä kanssa, mutta onnistuu riitautumaan paikallisen huumediilerin Gator Bodinen (James Franco) kanssa. Kuva: Justin Lubin

Homefront

Hero klo 21.00





Pokeri päällä, pahikset kiinni ja volumet koilliseen: brittiläinen toimintatähti Jason Statham on tehnyt menestyksekästä uraa suurin piirtein samoilla säädöillä kuin Clint Eastwood. Yhtä luontevia pikapyrähdyksiä pehmoilun puolelle hän ei ole vielä onnistunut tekemään, mutta 54-vuotiaalla britillä on vielä aikaa kehittyä. Vienon askeleen siihen suuntaan hän ottaa Gary Flederin ohjaaman jännärin yksinhuoltajana. Leskimies Phil Broker elää aurinkoisessa pikkukaupungissa Louisianassa kaksin pienen tyttärensä kanssa, mutta varjot kerääntyvät ympärille koulukiusaajan ja huumediilerin (James Franco) muodossa. Brokerin menneisyydestä huumepoliisina on siinä jamassa enemmän hyötyä kuin haittaa. Mitä sitten seuraa?

Vastaukseksi riittää, että käsikirjoituksesta vastasi Sylvester Stallone. (USA 2013)