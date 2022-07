Orhan (Halit Ergenc), joka on asunut pitkään Lontoossa, saapuu Istanbuliin muokkaamaan ystävänsä Denizin (Nejat Isler) elämänkerrallista kirjaa. Kuva: R&C Produzioni / Yle Kuvapalvelu

Punainen Istanbul

Yle Teema & Fem klo 21.50





Turkilla on presidentti, jonka ajatuksen juoksusta ei oikein ota selvää. Paljon salattua on myös maan tunnetuimmassa kaupungissa – ainakin, jos on Ferzan Özpetekin elokuvaa uskominen, mutta tässä tapauksessa häilyminen ei ole likimainkaan niin turhauttavaa.

Kaupunkimysteereihin muutenkin mieltynyt ohjaaja kertoo kirja-alan ammattilaisesta nimeltä Orhan (Halit Ergenc), joka palaa Lontoosta työstämään ystävänsä, elokuvaohjaaja Denizin (Nejat Isler) kirjaa. Tämä on kuitenkin kadonnut, joten Orhan asettuu Bosporinsalmen rannalla sijaitsevaan huvilaan ja aloittaa omat tutkimuksensa.