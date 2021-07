Laulu tulipunaisesta kukasta

Yle Teema & Fem klo 21.50





Johannes Linnankosken kirjoittama Don Juan -mukaelma on käännetty monelle kielelle, ja filmattu Ruotsissa jopa kolmesti. Suomalaiset ovat joutuneet pärjäämään kahdella, joista uudempi on Mikko Niskasen uustulkinta. Siinä haettiin uusia sävyjä perinteiseen tukkilaisromantiikkaan, mutta lähinnä laulujen ja Osmo Harkimon kauniiden, intiimien värikuvien varaan se jäi. Pertti Melasniemi on Olavi, joka vaeltaa tytöltä toiselle ja uskoo joka kerta rakkauteen. Aistit hyökyvät silti vaimeammin kuin Teuvo Tulion vuoden 1938 tulkinnassa. (Suomi 1971)

TV5 klo 21.00





Kuka muistaa wuwuzelat? Ärsyttävät muoviset torvet, joita eteläafrikkalaiset tööttäsivät vuoden 2010 jalkapallon MM-kisoissa niin, että korvat soivat välillä vieläkin. Niistä saadaan vienot maistiaiset, kun Daniel Espinosan jännäri käy takaa-ajoon Kapkaupungin maisemissa. Sitä ennen CIA:n turvatalon kokematon vartija Ryan Reynolds on saanut kutsumattomaksi vieraakseen petturiagentti Denzel Washingtonin, jahtaajat perässään. Kohta onkin tärkeintä liike, niin kuin Manulla muinoin. (USA 2012)