Henna Ryynäsen tyttäret Anni (vas.) ja Netta lukevat mielellään Myry-kirjoja ja kommentoivat kirjojen tapahtumia. Kuva: Jarmo Kontiainen

Rehti ja reilu perustyyppi. Sellainen on suomenpystykorva Myry, joka on sympaattinen päähahmo kuvittaja-kirjailija Henna Ryynäsen lastenkirjoissa. Koiralla on kaveri Harakka Huttunen, joka vetää kaiken överiksi. Tarinaan mahtuu vielä joulupukki, joka on Pelle Pelottoman oloinen keksijähahmo. Näiden hahmojen ympärille Ryynänen on rakentanut lastenkuvakirjasarjan, josta ilmestyi viime viikolla kolmas osa Myry ja Karibian kuikelo (Tammi).

Kun kuvitusalan yrittäjän tilaustyöt koronan vuoksi vähenivät, aikaa liikeni myös omille projekteille.