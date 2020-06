Miehen epäilleen huijanneen kymmeniltä naisilta huomattavan määrän varoja. Kuvituskuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksiköllä on esitutkinnassa laaja petossarja. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että epäiltynä on keskipohjanmaalainen mies, joka on syntynyt 1960-luvulla.

Miehen epäillään huijanneen naisilta rahaa yli kymmenen vuoden ajan. Naiset ovat kotoisin eri puolilta Suomea.

Huijatun omaisuuden arvo on yli 1,3 miljoonaa euroa. Yksittäisten tapausten oikeudettomat hyödyt vaihtelevat muutamasta tuhannesta eurosta satoihin tuhansiin euroihin.

Asianomistajia on tiedossa 37. Naiset ovat pääasiassa olleet huomattavasti miestä vanhempia, mutta osa on ollut kutakuinkin saman ikäisiä, ja onpa joukossa muutama nuorempikin.

Poliisi kertoo, että epäilty tekijä on tavannut kohteitaan muun muassa tanssipaikoilla, risteilyillä ja muilla julkisilla paikoilla.

– Epäillyn tekotapa viittaa hyvin vahvasti ns. auervaarailuun. Epäilty on erilaisilla lupauksilla ja yhteisen elämän lupausten varjolla saanut luotua asianomistajiin luottamuksellisen suhteen. Tässä luottamuksellisessa suhteessa on alkanut rahojen pyytäminen erilaisiin syihin vedoten, joita asianomistajat ovat uskoneet, poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.

Epäillyllä on ollut samaan aikaan useita kohteita, joita hän on huijannut. Poliisi epäilee, että miehellä ei ole ollut aikomustakaan maksaa saamiaan ja lainaamiaan rahoja takaisin, vaikka hän on niin luvannut.

Varat mies on kuluttanut omiin tarkoituksiinsa.

Epäilty tekijä on ollut esitutkinnan aikana vangittuna. Poliisi tutkii tekoja petoksina ja törkeinä petoksina. Esitutkinta valmistuu loppukesästä. Tämän jälkeen juttukokonaisuus siirtyy syyteharkintaan.

Asiasta tiedottamalla poliisi haluaa varoittaa ihmisiä antamasta tai lainaamasta rahaa ensituttavuuden tai pitemmänkään luottamuksellisen suhteen jälkeen.

– Jos jo ensitreffeiltä lähtien ryhdytään pyytämään rahaa ja luvataan sen takaisinmaksua erilaisin selityksin, niin jotakin hämärää yleensä on asiassa. Ja kun lainanmaksun aika koittaa, aina tulee uudet selitykset, miksi lainattua rahaa ei voikaan maksaa takaisin. Ns. rakkauspetoksissa on tyypillistä luottamuksellisen suhteen luominen, jonka jälkeen rahan nyhtäminen alkaa. Luottamuksellinen suhde voi syntyä hyvin nopeastikin, koska petollisella tavalla toimivat henkilöt ovat hyviä puhumaan ja saamaan aikaan itseensä ikään kuin henkisen riippuvuuden, poliisi toteaa.