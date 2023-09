Oululainen 16-vuotias OSAOn opiskelija Juho Korhonen on tehnyt tiettävästi ensimmäisen suomalaisen tekoälychat-sovelluksen.

Oululainen OSAOn opiskelija Juho Korhonen on tehnyt tiettävästi ensimmäisen suomalaisen kännykkäsovelluksen Open AI:n tekoälyn kielimallin käyttöliittymäksi.

– Minun tietääkseni tämä on Suomen ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa tekoälychat -sovellus. Ulkomaisia versioita on saatavilla, mutta kotimaisia ei ole ainakaan itselle tullut vastaan, Korhonen kertoo.

Hänen mukaansa suomalaisuudella on sovelluksen käyttäjälle se etu, että Uriel Tekoäly Chat -sovelluksessa on täydellinen tuki Suomen kielelle ja kaikki tekstit suomeksi.

Hänen mukaansa kotimaisen tekoälychat-sovelluksen käyttäjälle on esimerkiksi se etu, että sovellus on suunniteltu suomalaisille. Käyttöliittymän tekstit ovat suomeksi ja asiakaspalvelu on saatavilla suomeksi.

Käytännössä Korhosen tekemä sovellus on kännykässä toimiva suomenkielinen käyttöliittymä Open AI:n kehittämään tekoälyn GPT-3.5 -kielimalliin. Kielimalli vastailee käyttäjän esittämiin kysymyksiin parhaan kykynsä mukaan.

Korhonen on tehnyt sovelluksen itse opiskelunsa ohella. Hän opiskelee toista vuotta koulutuskuntayhtymä OSAOssa Kaukovainiolla tieto- ja viestintätekniikkaa ja siellä ohjelmistokehitystä.