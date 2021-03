Väitöskirjatutkija Fanny Vainionpää Oulun yliopistosta on selvittänyt tyttöjen haluttomuutta ryhtyä opiskelemaan it-alaa. Tytöt kaihtavat tekniikan aloja, vaikka siihen ei olisi mitään syytä. Usein kiinnostus on herännyt, kun joku miespuolinen perheenjäsen on osannut kannustaa.

Kuva: Teija Soini