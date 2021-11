Oulu

Palloiluhallin väliverho on jumittunut ala-asentoon. Viikonlopun sarjapelejä ei pystytä pelaamaan Ouluhallissa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Alhaalla on tiukasti, eikä ylös lähde millään ilmeellä. Ouluhallin laajennusosan palloiluhalli on puolittaisessa käyttökiellossa viikonvaihteen yli. Perjantaille, lauantaille ja sunnuntaille merkityt viralliset sarjaottelut oli pakko perua tai siirtää toisaalle, koska palloiluhallin pitkittäissuunnassa jakava väliverho on jumittunut ala-asentoon.

– Väliverho on laskettu alas torstai-iltana, mutta nyt se ei suostu enää nousemaan ylös. Ilmeisesti kyseessä on jonkin sortin moottorivika, Ouluhallin isännöitsijä Jari Leviäkangas kertoo.

– Tämän illan ja viikonlopun sarjapelit on peruttu. Täällä ei pystytä pelaamaan virallisia otteluita, mutta harjoitteleminen on mahdollista. Emme ota mitään riskejä asian kanssa. Meidän täytyy saada korjausmiehet tuonne noin 11 metriin selvittelemään ongelmaa, hän jatkaa.

Tekniikkamurheet vaikuttavat valtakunnallisten 1. divisioonien otteluohjelmiin.

Perumisen takia myöhäisempään ajankohtaan siirtyy koripallon 1. divisioonan ottelu Oulu Basketball–HBA Märsky, joka piti pelata Ouluhallissa perjantai-iltana.

– Onneksi kerkesimme saada tiedon tästä HBA:lle ja Koripalloliittoon ennen kuin joukkue nousi Oulun-koneeseen. Nyt yritämme saada viestiä katsojien tietoon, ettei kukaan tule paikalle turhan takia, OBB:n valmentaja Juha Valkama sanoo.

Ouluhalliin viikonlopulle merkityt kolme futsalin 1. divisioonaottelua on siirretty nopealle aikataululla uusille pelipaikoille.

FC OPA:n naisten edustusjoukkue kohtaa FC Brändöpojkarnan lauantaina kello 15 Rajakylässä. FC OPA:n miesten joukkue isännöi tamperelaista PP-70:tä samana iltana Haukiputaan Jatulissa kello 19. Myös sunnuntaille merkitty Tervarien miesten joukkueen kohtaaminen PP-70:tä vastaan pelataan Jatulissa. Ottelu alkaa kello 13.

– Tilanne on vielä selvittelyn alla, mutta jos mitään ihmeitä ei tapahdu Ouhuhallin verhon kanssa, niin pelipaikkamme ovat Rajakylä ja Jatuli. Otteluiden siirtäminen toiseen ajankohtaan ei ollut enää oikein mahdollista, FC OPA:n puheenjohtaja Heikki Viia kertoi.

Ouluhallin laajennusosa avattiin urheilijoiden käyttöön keväällä. Palloilulajien sarjapelit ovat ehtineet pyöriä uudessa hallissa vasta muutaman kuukauden ajan.

Miten on mahdollista, että tekniikka pettää uudessa hallissa tällä tavalla, Ouluhallin isäinnöitsijä Jeri Leiväkangas?

– Kaikkea saattaa sattua. Onhan niitä ongelmia uusissa autoissakin.