Thanksshimano-nimisellä Instagram-tilillä on nähtävissä hajonneita Shimanon kampia. Kuva: Instagram/Thanksshimano

Shimano kutsuu tarkistettavaksi ja vaihdettavaksi kampisarjoja laajassa tarkistuskampanjassa, kertoo Tekniikan Maailma.

Kampanja koskee vuosien 2012 ja 2019 välillä valmistettuja 11-vaihteisia Ultegra- ja Dura-Ace maantiepyörien kampisarjoja.

Tekniikan Maailman mukaan Shimanon vanhemman mallisissa maantiekammissa on raportoitu ongelmia jo pitkään.

Vikaantumiset ovat lehden mukaan liittyneet usein Hollowtech II -nimisen onton kampirakenteen liitoksen pettämiseen. Tämä voi johtaa yllättävään ja äkilliseen rikkoutumiseen.

Shimano kutsuu nyt tietyt kampimallit jälleenmyyjäliikkeisiin tarkistettavaksi ja mahdollisesti vaihdettavaksi.

Kampanja koskee edellä mainittuja kampimalleja seuraavilla tuotekoodeilla: ULTEGRA FC-6800, FC-R8000 and DURA-ACE FC-9000, FC-R9100 and FC-R9100-P.

Kampimallin lisäksi tulee tarkistaa kaksikirjaiminen tuotantokoodi, joka on merkitty kammen takapuoleen. Tuotantokoodit, joita takaisinveto koskee ovat: KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE, RF.

– Jos kampimalli täyttää molemmat kriteerit, se kehotetaan viemään tarkistettavaksi Shimano-jälleenmyyjälle. Tarkastus- ja vaihto-ohjelman suuruusluokka on huomattava. Bikeradar-sivuston mukaan ohjelma koskee maailmanlaajuisesti jopa 2,8 miljoonaa kampiparia, Tekniikan Maailmassa kerrotaan.

Mikäli kampanjassa tarkistetut kammet havaitaan puutteelliseksi, korvaa Shimano ne vastaavalla mallilla, jossa hajoamisriskiä ei ole.

Shimano-jälleenmyyjät löydät täältä.