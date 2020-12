Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on kannellut oikeusasiamiehelle Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) käytännöstä. Ammattijärjestön mukaan TAYS on määrännyt koronavirukselle työpaikalla altistunutta henkilöstöä "sovellettuun karanteeniin".

Tehyn mukaan työpaikalla altistuneet hoitajat ja lääkärit on määrätty käymään töissä, mutta he eivät ole voineet käydä esimerkiksi kaupassa tai käyttää julkista liikennettä. Tehyn mukaan sairaalan käytäntö on tartuntatautilain vastainen, joten asiasta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

– Työnantaja ottaa tässä tietoisen riskin. Altistuneiden työntekijöiden käyttäminen hoitotyössä muodostaa riskin sekä potilaille että työntekijöille itselleen, Tehyn lakimies Juho Kasanen toteaa tiedotteessa.

Kasanen kertoo asiasta ensimmäisenä uutisoineessa Tehy-lehdessä, että käytäntö on ollut käytössä myös muissa sairaanhoitopiireissä. Tehy-lehdessä ei kuitenkaan nimetä muita tahoja kuin TAYS.

TAYSin hr-johtaja Raija Ruoranen kommentoi Ylelle, että TAYSin käytäntö perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeeseen.

– Jos terveydenhuollon yksikön toimintaa ei pystytä muuten turvaamaan, altistunut työntekijä, jolla ei ole todettu koronatartuntaa, voi jatkaa työssä tai palata töihin ennen karanteenin päättymistä, Ruoranen toteaa Ylelle.

Ruorasen mukaan Tehyn esiin nostamia tapauksia on ollut kahdesta kolmeen kappaletta. Ylen mukaan sovelletussa karanteenissa työntekijöiden tulee käyttää kirurgisia suu-nenäsuojaimia ja he eivät saa hoitaa vaikeasti immuunipuutteisia potilaita.