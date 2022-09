Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on poistanut työntekijöidensä käytöstä sairauspoissaolojen omailmoitusmenettelyn. Arkistokuva. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottanut pois käytöstä sairauspoissaolojen omailmoitusmenettelyn. Asiasta uutisoi Tehy-lehti.

Asiaa lehdelle kommentoiva työsuojeluvaltuutettu Tatu Tiala kertoo, että vastaavaa on tapahtunut aiemminkin ammattiliittojen ilmoitettua työtaistelutoimista.

Tehy ja Super antoivat lakkovaroituksen PPSHP:lle ja Oulun kaupungille viime viikolla. Järjestöt varoittivat aikuisten tehohoitoa ja kotihoitoa koskevasta lakosta, joka on suunniteltu alkamaan 13. syyskuuta ja päättymään 16. syyskuuta.

Tehy-lehden mukaan työntekijät ovat voineet jäädä omalla ilmoituksella sairastamaan esimerkiksi flunssassa tai vatsataudissa. Pois on voinut olla enimmillään 3+2 päivää.

Sairaanhoitopiirin vs. henkilöstöjohtaja Annukka Kuusniemen mukaan työnantajalla on tilanteessa direktio-oikeus. Vastaavaa toimintatapaa on hänen mukaansa noudatettu myös aiemmin vastaavissa tilanteissa.

– Meidän täytyy huolehtia potilasturvallisuudesta, Kuusniemi toteaa lehdelle.