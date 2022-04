Suomessa on sairaalahoidossa 983 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Määrä on 82 potilasta vähemmän kuin keskiviikkona, mutta 22 enemmän kuin viikko sitten.

Tehohoidossa on koko maassa 55 koronapotilasta, mikä on 18 potilasta enemmän kuin viikko sitten.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on perjantaina hoidettavana 16 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on kasvanut yhdellä keskiviikosta.

Koronaviruksen geeniperimää löytyi jälleen Oulun Taskilan vedenpuhdistamon uusissa mittauksissa. Määrä oli hieman korkeampi kuin viikko sitten.



THL tutkii koronaviruksen esiintymistä puhdistamattomassa jätevedessä. Mittaukset kertovat, esiintyykö koronavirusta viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 145 THL:n perjantain lukujen mukaan. Määrä on viisi vähemmän kuin pari päivää sitten. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on yhdeksän. Heitä on neljä enemmän kuin keskiviikkona.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa on erikoissairaanhoidossa 43 koronapotilasta, mikä on kuusi vähemmän kuin pari päivää sitten. 92 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa, mikä on kolme vähemmän.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.