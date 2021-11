Helsinki

Koronapotilaiden hoitoon varattuja tehohoitopaikkoja on ollut torstaiaamuna jäljellä enää yksi, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Kiurun saamien tietojen mukaan Suomessa on ollut 49 ihmistä tehohoidossa koronan vuoksi. Kun määrä ylittää 50 rajan, leikkaustoimintaa ajetaan radikaalisti alas, ministeri varoitti torstai-iltapäivällä pidetyssä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa.

Kiuru varoitti, että yksi tehohoitopaikka vaatii pahimmillaan neljän–viiden leikkauksen perumista Suomessa. Käytännössä koronapotilaiden hoito vaatii siis muusta hoitotarpeesta säästämistä.

– Eikä meillä ole takeita, että tulemme saamaan tarpeeksi hoitajia teholle töihin, jos perustamme oman strategiamme siihen, että epidemia voi paisua määrättömästi ja toimenpiteisiin ei ryhdytä ajoissa.

STM: Kriittinen tehohoitomäärä 50-60

Eilen illalla Kiuru kertoi, että paikkoja oli tuonhetkisen tiedon mukaan jäljellä seitsemän.

– Kyllä tämä korreloi myös tapausten määriin, joten nyt on aika vakavoitua ja muistaa, että meillä ei ole tässä tilanteessa yhtään positiivista uutista jaettavana.

Tehohoidon tilannetta avattiin myös aamupäivällä STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilannekatsauksessa.

– Olettaisin, että ministeri Kiuru tarkoitti sitä päivittäisessä tehohoitoraportissa olevaa lukua, jonka teho-osastot ilmoittavat, että heillä on välittömästi käytettävissä eristystä vaativan covid-19-potilaan hoitamiseksi, STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki kommentoi Kiurun eilisistä puheista kysyttäessä.

Voipio-Pulkin mukaan kriittinen koronapotilaiden lukumäärä tehohoidon osalta on kuitenkin vähän arviointikysymys.

– Mutta se on tuolla jossain 50–60:n kohdalla, jolloin alkaa todella dramaattinen toimintojen uudelleenjärjestely meidän sairaanhoitopiireissämme. Todella toivomme, että emme siihen tilanteeseen joudu, Voipio-Pulkki jatkoi.

Erityisesti tehohoidon kuormitus on näkynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Voipio-Pulkin mukaan marraskuun aikana on ollut hetkiä, jolloin Husin alueella on ollut koronapotilaiden käytössä jopa kolmannes tehohoidon paikoista.

Husin alueella onkin jouduttu jo lisäämään tehohoidon kapasiteettia ja perumaan leikkauksia tilanteen vuoksi.

Rokottamattomien osuus tartunnoista kolminkertaistunut

THL:n mukaan rokottamattomien osuus kaikista koronavirustartunnoista on noussut kolminkertaiseksi verrattuna kevääseen. Kesäkuusta lähtien myös sairaalahoitoa vaatineiden tartuntojen ilmaantuvuus on ollut jyrkässä kasvussa rokottamattomien keskuudessa.

Sairaalahoitoa vaatineet tartunnat ovat kasvaneet myös rokotetuilla ihmisillä. THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan kasvu on kuitenkin hyvin pientä verrattuna nousuun rokottamattomien keskuudessa.

Kontion mukaan suurimmassa riskissä kuolla koronavirukseen ovat yli 70-vuotiaat rokottamattomat henkilöt.

– Heidän riskinsä menehtyä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kasvanut viisinkertaiseksi kevääseen ja kesään verrattuna, Kontio totesi.

Lisäksi 50–60-vuotiaiden tehohoitoa vaativat tartunnat ovat yli nelinkertaistuneet kevään ja kesän lukemista.