Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan isoimmat komponentit kuljetetaan Kemin sisäsatamasta erikoiskuljetuksella Pajusaareen. Erikoiskuljetukset näkyivät katukuvassa ja kiinnostivat myös yleisöä. Kuva: Kemin Kuvaamo - Mika Ahonen

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyömaalla on parhaillaan noin 2 000 työntekijää. Biotuotetehtaan rakentaminen näkyy myös Kemin katukuvassa.

Syksyn tullen Kemissä on vieläkin vilkkaampaa. Rakentajien määrä nousee vielä noin tuhannella henkilöllä. Huippukausi on syksyllä, jolloin työmaalla on noin 3 000 henkilöä.