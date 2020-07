Norwich/Helsinki

Teemu Pukin (kuvassa) edustama Norwich on Valioliigassa jumbosijalla, kun sen kautta on jäljellä vielä kolme ottelua. 0–4-tappio West Hamia vastaan varmisti joukkueen putoamisen alempaan sarjaan. Kuva: Ian Walton/NMC/Pool

Teemu Pukin edustama Norwich romahti jalkapallon Englannin Valioliigassa 0–4-kotitappioon West Hamia vastaan. Samalla Norwichin putoaminen sarjaporrasta alemmas varmistui.

West Hamin tähti oli Michail Antonio, joka viimeisteli lontoolaisten kaikki neljä maalia. Avauksessa ollut Pukki tuli vaihtoon 69. minuutilla. Hän ei päässyt ottelussa huippupaikoille.

Sarjajumbo Norwichilla on liigakautta jäljellä kolme ottelua, mutta se ei voi enää nousta pois putoajien paikoilta.

Joukkueella on koossa 21 pistettä, kun viimeisellä säilyjän paikalla oleva Watford on 34 pisteessä. Watford voitti lauantaina kotonaan Newcastlen 2–1. Myös West Ham on 34 pisteessä.

Antonio kuritti alistunutta ja heikkoa Norwichia ensimmäisen kerran 11. minuutilla viimeistelemällä kulmapotkun jälkeen jalallaan.

Lisää kylmää vettä Norwichin niskaan tuli avauspuoliajan lisäajalla. Mark Noble antoi vapaapotkun, josta Antonio puski pallon verkon perukoille.

Toinen puoliaika ei piristänyt kotijoukkuetta, ja Antonio teki hattutempun 54. minuutilla. Tim Krul torjui Antonion laukauksen eteensä. Antonio pelasi tilanteen loppuun ja puski 0–3-osuman.

Noin varttitunti ennen pelin loppua Antonio ohjasi maalin edestä päätösnumerot.

Michail Antonio (vasemmalla) oli West Hamin sankari lauantain pelissä. Antonio viimeisteli kaikki voittajien neljä maalia. Kuva: Ian Walton/NMC/Pool

Samalla Pukin pitkä maaliton jakso jatkui. Suomalaiskärki on tehnyt liigaosuman viimeksi tammikuun loppupuolella. Pukilla on koossa 11 liigamaalia.

Norwich on hävinnyt seitsemän viime otteluaan Valioliigassa. Seuran tämänkertainen aika pääsarjassa jää yhteen kauteen.

Daniel Farken valmentama miehistö kohtaa vielä vieraissa Chelsean, kotonaan Burnleyn ja vieraissa Manchester Cityn.

Watford nappasi tärkeän voiton

Watfordin ja Newcastlen välisessä ottelussa vieraat johtivat Dwight Gaylen osumalla avausjakson jälkeen.

Toisella puoliajalla Troy Deeney viimeisteli kaksi rangaistuspotkumaalia, ja sarjapaikastaan taisteleva Watford voitti.

Valioliigassa pelataan myöhemmin lauantaina ottelut Liverpool–Burnley, Sheffield United–Chelsea ja Brighton–Manchester City.