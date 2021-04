Lontoo

Teemu Pukki ja Norwich palaavat Valioliigaan. Kuva: ANDY RAIN/EPA

Teemu Pukin seuran Norwichin nousu jalkapallon Englannin Valioliigaan on varmistunut. Norwich palaa pääsarjaan yhden Mestaruussarjassa vietetyn kauden jälkeen.

Mestaruussarjaa selkeästi johtava Norwich pelaa tänään myöhäisottelussa Bournemouthia vastaan, mutta paikka kahden varman nousijan joukossa sinetöityi jo päiväpelien jälkeen kun sijoilla 3–4 olevat Swansea ja Brentford jäivät ilman voittoa. Ne eivät enää pysty tavoittamaan Norwichia, vaikka pelejä on vielä jäljellä 4–5.

Norwichin visiitti Valioliigaan kaudella 2019–20 toi sarjan viimeisen sijan joukkueen voittaessa kauden aikana vain viisi liigapeliä. Pukki oli joukkueen ykkösmaalintekijä tuolla kaudella 11 maalillaan, tällä kaudella hän on takonut jo 25 liigamaalia Norwichin jyrätessä sarjakärjessä. Mestaruussarjan voitto vaatii enää viisi pistettä viidestä pelistä, tämän illan Bournemouth-kamppailu mukaan lukien.

Pukki kommentoi näköpiirissä ollutta sarjanousua muutama viikko sitten, kun jalkapallomaajoukkue pelasi MM-karsintojen avauspelinsä. Valioliiga on Pukin mukaan "maailman paras sarja", ja lyhyeksi jäänyt edellinen visiitti jätti "paljon hampaankoloon". Nyt saksalaisen Daniel Farken valmentama ryhmä on Pukin näkemyksen mukaan valmiimpi kivikovaan sarjaan.

– Päästiin kokeilemaan viime kaudella, aika paljon jäi hampaankoloon siitä. Se kausi alkoi hyvin, mutta hyydyttiin, niin joukkue kuin minäkin. Haluamme näyttää, että pärjätään siellä, pystytään sillä tasolla pelaamaan. Näyttämisen halua on niin joukkueella kuin itselläkin, Pukki mietti maaliskuun lopulla.

– Olemme nyt kokeneempia, tiedämme mitä odottaa. Viime nousu tuli ehkä pienenä yllätyksenä, ei ehkä ollut niin suunnitelmissa... Seura on mennyt siitä ajasta eteenpäin, treenikeskus on laitettu uuteen uskoon ja muutenkin. Ja me pelaajatkin olemme mielestäni valmiimpia.