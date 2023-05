Helsinki

Kokoomuksen Petteri Orpo vetää hallitusohjelmaneuvotteluita, joissa on mukana myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Kuva viime viikolta. Kuva: MAURI RATILAINEN

Hallitusneuvottelut käynnistyvät tänään yhteisen tilannekuvan luomisella, kertoi hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo saapuessaan aamulla Helsingin Säätytalolle.

Isoimmat uudistustarpeet liittyvät Orpon mukaan työllisyyteen, kestävän kasvun aikaansaamiseen, yrittäjyyteen, ihmisten työllistymiseen, koulutukseen, turvallisuuteen sekä ilmastonmuutokseen.

– Me teemme reformiohjelmaa Suomelle, jotta Suomi ja suomalaiset pärjäävät paremmin.

Käytännössä hallitusneuvotteluissa muodostetaan tulevan hallituksen ohjelma.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toisti jälleen, että mistään asioista ei vielä ole sovittu, joten vaikeita kysymyksiä on vielä paljon.

– Jos nyt otetaan meidän kohdaltamme ne oleellisimmat, ne menevät varmasti sinne leikkauslistoihin ja maahanmuuttopolitiikkaan, erityisesti työperäiseen maahanmuuttoon, hän sanoi saapuessaan Säätytaloon.

Hän sanoi kuitenkin uskovansa, että yhteisymmärrys neljän puolueen välillä löytyy.

11 pöytää

Hallitusneuvottelujen neuvottelijat on jaettu työryhmiin käsiteltävien asiakokonaisuuksien perusteella. Pääneuvottelupöytiä on 11.

Ensimmäiset kolme pääpöytää ovat puheenjohtajien pöytä, puoluesihteereiden pöytä ja ”Valtioneuvoston johtaminen” -nimellä kulkeva pöytä. Sen lisäksi on kahdeksan niin sanottua reformipöytää.

Valtioneuvoston viestinnästä kerrotaan, että hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet päättävät, ketkä neuvottelijat osallistuvat mihinkin ryhmiin.

Orpo: Olen luottavainen

Varsinaiset hallitusneuvottelut alkavat huomenna.

– Olen luottavainen. Olen käynyt keskusteluja tänne tulevien muiden puolueiden edustajien kanssa, ja kaikilla on aitoa tahtoa ratkoa asioita. Meillä on aika lailla samanlainen tilannekuva siitä, missä Suomi menee, millaisia haasteita on taloudessa, velkaantumisen suhteen, millaiset ihmisten arjessa olevat haasteet ovat, miten ympärillä oleva maailma haastaa meitä, Orpo sanoi.

Säätytalolle ovat kokoontuneet kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kansanedustajat sekä puolueiden valitsemia muita neuvottelijoita.

Tiedotustilaisuus järjestetään viiden aikaan iltapäivällä.

Yhteishenkeä luodaan

Tämän päivän seminaariosuudessa kuullaan asiantuntijoita esimerkiksi taloudesta, maahanmuutosta, ilmastosta ja lapsiperheköyhyydestä.

– Saamme kaikki lisää tietoa, Orpo sanoi.

Julkisen talouden näkymiä käy läpi valtiovarainministeriö ja Suomen taloutta Suomen Pankki. Lisäksi muun muassa puolustuksen tilannetta avaa Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen, ilmastonmuutosta Petteri Taalas Maailman ilmatieteen järjestöstä ja teknologian merkitystä teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Orpon mukaan tänään on tarkoitus ryhmittyä neuvotteluasemiin ja neuvotteluryhmät on tarkoitus julkaista samalla. Myös yhteishengen kasvattaminen puolueiden kesken on Orpon mukaan tämän päivän ohjelmassa.

Orpo on sanonut tavoitteeksi, että Suomessa on kesäkuussa toimintakykyinen enemmistöhallitus.

"Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan enemmän"

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoi vieneensä hallitusneuvotteluihin viestiä siitä, että Suomeen tarvitaan jatkossa nykyistä enemmän työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa.

Rehn huomautti, että pula osaavasta työvoimasta on merkittävä rajoite Suomen talouden kasvulle tästä eteenpäin.

– Sen vuoksi tarvitaan tietysti myös panostuksia koulutukseen ja osaamiseen, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä yrittämisen ja työllistämisen kannustimien parantamiseen.

Hän korosti, että nyt tarvitaan keinoja sekä talouden lyhyen että pitkän aikavälin haasteiden ratkaisemiseksi.

Rehn sanoi myös, että sopeutustarpeen osalta Suomen Pankin arvio on hyvin samaa mittaluokkaa kuin valtiovarainministeriön arvio.

Suomen Pankin arvion mukaan Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on 3–4 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä vastaa vajaata kymmentä miljardia euroa.

– Tuo kestävyysvaje eli rakenteellinen alijäämä olisi syytä saada kurottua umpeen etupainotteisesti tämän vuosikymmenen kuluessa, Rehn sanoi.

Hän kommentoi asiaa toimittajille Säätytalolla hallitusneuvotteluiden avausseminaarin yhteydessä.