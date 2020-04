Syömässä: Woltin toimittamat Phuketin annokset yllättävät koollaan

Ruuan kotiinkuljetuspalvelu Wolt ei yllä kaupungin laitamille, mutta keskustassa sillä on mukavasti tarjontaa. En ole aiemmin woltannut, joten lataan applikaation puhelimeeni. Tarjontaa on tosiaan laidasta laitaan: pizzoja, burgereita ja itämaista.

Mieleni tekee jälkimmäistä, joten nappaan kiinni Phuketin Wolt-tarjoukseen: kaikki pääruuat ovat 20 prosentin alennuksessa.

Valitsen listalta, joka pitää sisällään myös lyhyet kuvaukset ruuista. Osasta on myös kuvat, ja ne ovat ammattikuvaajan ottamia, eivät mitään pimeitä puhelinräpsyjä.

Useimpien ruokien, kuten Tom yum -keiton ja cashewpähkinäannoksen pääraaka-aineen ja tulisuuden voi valita itse. Valitsen keittoon jättiravut ja miedon tulisuusasteen, cashew-annokseen kanaa ja keskivahvan tulisuuden.

Listalla näkyy myös Woltin oma maininta, jos kyseinen annos on suosittu, ja sellainen löytyy cashew-annoksesta.

Lisään ostoksiini vielä Pad Thai vegetables -nuudeliannoksen sekä juomat.

Aterimista ei ole mainintaa, joten kirjoitan toiveen niiden mukaan laittamisesta tilauksen lisätietoihin.

Tilaus maksetaan sovellukseen syötettävin korttitiedoin, kuten tämänkaltaisissa alustapalveluissa on tapana. Maksun voi hoitaa myös Mobile Paylla. Kotiinkuljetus keskusta-alueelle näkyy maksavan kokonaista 3,90 euroa. Tuohon hintaan olen kyllä tyytyväinen kotiinkuljetuksen tilaaja.

Sovellus pitää ostajan ajan tasalla. Melko pian se piippaa: "Jes, elävä ihminen on nähnyt tilauksesi!" Tämä on oikeasti tärkeä tieto, alustoilla kun pelataan.

Ruoka tulee tasan puolessa tunnissa. Woltin toimintatapana on korona-aikaan jättää tilaus oven taakse. Lähetti koputtaa oveen ruuan saapumisen merkiksi.

Annosten koko yllättää. Kaikista kolmesta annoksesta syö helposti kaksikin ihmistä. Ne on pakattu näppärästi – joskaan ei kovin ekologisesti – muovisiin vakuumipaketteihin, joissa esimerkiksi riisit ja salaatit on pakattu erikseen. Paistetut nuudelit on pakattu pahviseen rasiaan. Niille tulee limelohko ja pähkinärouhe erikseen. Ruoka on vielä niin kuumaa, että sitä kestää hetki jäähdytellä. Aterimet on muistettu pakata mukaan.

Cashew-annos ei ole suotta suosittu. Ensi kerralla voisi kokeilla tulisempaakin vaihtoehtoa – ja tilata yhden annoksen kahdelle. Tom yum -keitto on aivan taivaallisen hyvää. Tästä tulee varmasti uusi suosikki.