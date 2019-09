Sekasyöjälle on tarjolla helppoja keinoja vähentää lihan osuutta ruokavaliossaan – katso tästä kotitalousopettajan vinkit

Kotitalousopettaja Karoliina Väänänen näyttää, miten helposti lihaa voi korvata kasviproteiinituotteilla tai ujuttaa kasviksia liharuokien joukkoon.

Kotitalousopettaja Karoliina Väänänen pilkkoo tottuneesti herkkusieniä, kesäkurpitsaa ja paprikaa Härkis-kanakastiketta varten. Kasvisten runsas käyttö on hänelle arkipäivää, vaikka lihakin kuuluu ruokavalioon.

Sekasyöjä pystyy lisäämään kasvisten osuutta ruokavaliossaan monilla helpoilla keinoilla. Salaattia tulee syötyä, kun sitä on valmiina jääkaapissa, eikä tarvitse joka kerralla ryhtyä pilkkomaan aineksia.

– Tavallisiin ruokiin voi lisätä niitä kasviksia, joista pitää, vaikka kyseiseen ruokaan ei niitä perinteisesti laitettaisi. Tällöin syödyssä annoksessa lihan osuus jää pienemmäksi, Väänänen neuvoo.

Hän kehottaa kokeilemaan erilaisia kasviksia. Ehkä niistä löytyisi uusia suosikkeja.

Kasviproteiinivalmisteissa lukuisia vaihtoehtoja

Kotitalousopettaja Karoliina Väänänen valmistaa kotonaan Härkis-kanakastiketta. Hän käyttää runsaasti kasviksia myös lihaa sisältävissä ruuissa. KUVA: Tiina Wallin

Hyvät kokemukset opiskeluajan ruokalasta ovat innostaneet Väänästä käyttämään myös kasviproteiinituotteita.

– Teen pakastealtaasta löytyvästä Quornista esimerkiksi wokkia ja hapanimelää kastiketta. Olen käyttänyt palasia, mutta sitä on myös muissa muodoissa. Se on tehty sieniproteiinista ja maustamalla se on hyvin kanamainen.

Monet kasviproteiinivalmisteet ovat valmiiksi kypsennettyjä, joten niistä on helppo tehdä nopeaa arkiruokaa. Ne tarvitsee vain lämmittää ja maustaa.

– Esimerkiksi härkäpapuvalmiste Härkis on helposti lähestyttävä. Sen maku on mieto ja sitä on kaupoissa hyvin saatavilla. Myös maitoproteiinista valmistettua Mifua on helppo kokeilla. Sen maku on juustoinen eli se on makuna tuttu. Mifujauhis näyttää jauhelihalta mutta sen rakenne on sitkeämpi, Väänänen kertoo.

Soijarouhetta myydään sekä pakasteena, eineksenä että kuivatuotteena. Edullinen kuivatuote säilyy pitkään, mutta vaatii enemmän valmistusaikaa. Sen voi joko keittää ja sitten käyttää jauhelihan tavoin, tai laittaa pannulle rasvan ja mausteiden kanssa kuivana ja sitten lisätä nestettä.

– Siitä saa esimerkiksi hyvää makaronilaatikkoa. Se on miedomman makuinen ja kevyempi kuin jauheliha.

Soijasuikaleita Väänänen on käyttänyt pitaleipien täytteenä.

– Ne maistuivat hyvin myös lihansyöjämiehelle, Väänänen nauraa.

Valmisteilla voi korvata lihan tai sitten laittaa esimerkiksi puolet kasvivalmistetta ja puolet lihaa. Kasviproteiinivalmisteita on niin paljon, että kokeilemalla voi löytää itselle maistuvan.

– Koska nämä tuotteet ovat valmiiksi kypsiä, niiden kanssa on helppo kokeilla maustamista. Kuivatuilla ja tuoreilla yrteillä saa ruokaan hyvää makua ja niillä välttää liian suolan ja sokerin, joita saattaa olla valmiissa maustesekoituksissa.

Pavuissa, herneissä ja linsseissä paljon proteiinia

Jos vierastaa niin sanottujen lihankorvikkeiden käyttöä, Väänänen muistuttaa, että esimerkiksi pavuissa, herneissä, linsseissä ja kikherneissä on paljon proteiinia. Niistä voi tehdä ruokia tai korvata osan lihasta niillä. Niitä voi käyttää kokonaisina tai jauhaa soseeksi esimerkiksi kastikkeen tai pyöryköiden joukkoon.

Entä jos joku perheessä, esimerkiksi lapset, suhtautuu ennakkoluuloisesti uudenlaisiin makuihin?

– Jos vaikka jauhelihakastikkeessa on puolet jotakin kasvituotetta, ehkä sitä ei tarvitse etukäteen mainostaa. Sitä ei välttämättä huomaa maussa. Ja uusia makuja kannattaa maistaa useita kertoja. Kaikki eivät voi tykätä kaikesta, mutta onneksi vaihtoehtoja on paljon. Niistä löytyy varmasti sellaisia, että tuntuu, ettei joudu luopumaan mistään, Väänänen korostaa.

Kasviproteiini- ja paputuotteiden käytössä kannattaa kuitenkin huomioida se, että joillekin ne voivat aiheuttaa vatsavaivoja. Tuotteita ei voi sokkona maistattaa kenellä tahansa.

Jos perheessä on tarvetta tehdä monenlaista ruokaa, usein pääsee samoilla valmisteluilla, kunhan jakaa ruuan kahteen eri vuokaan ennen lihan tai kasviproteiinin lisäämistä.

Väänänen on huomannut monien oppilaiden olevan melko ennakkoluuloisia kasvisruokaa kohtaan.

– Koulussa on tärkeää päästä kokeilemaan ja maistamaan myös uudenlaisia ruoka-aineita. Ehkä niitä sitten kokeillaan kotonakin vanhempien kanssa.