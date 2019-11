Yksi ikuiseksi kiistelyn aiheeksi jäävä asia on se, kuuluuko ananas pizzan päälle vai ei.

Suomalaisten kuluttajien käytöksen perusteella vastaus on selvä: kuuluu.

Kotipizza on nimittäin tutkinut verkkokaupastaan tilattujen pizzojen dataa ja havainnut, että ananas on suosituin täyte, mitä Kotipizzan asiakkaat tilaavat.



Vuoden 2019 ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana verkkokaupasta on tilattu yhteensä yli 1,6 miljoonaa pizzaa. Niistä noin 32 prosenttia sisältää ananasta.

Suosituin kolmen täytteen yhdistelmä on ananas–Aura-sinihomejuusto–pepperoni. Kymmenestä suosituimmasta kolmen täytteen yhdistelmästä yhdeksän sisältää ananasta.

Kotipizzan asiakkaat tykkääväät ananaksesta. Arkistokuva. KUVA: Janne-Pekka Manninen

Ananaksen suosio vaihtelee jonkin verran alueittain. Suosituinta ananas on Hämeessä, missä noin 38 prosenttia kaikista omavalintaisista yhdistelmistä sisältää ananasta.

Vähiten ananasta tilataan Pohjois-Suomessa, missä se on mukana alle 33 prosentissa omavalintaisista pizzoista

Ananaksen jälkeen suosituin täyte on kinkku. Sen jälkeen tulevat pepperoni, Aura-juusto ja punasipuli.