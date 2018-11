Kävimme Pariisin jättimäisillä ruokamessuilla – oululaisen Hätälän loimulohi pääsi valittujen joukkoon erikoisosastolle

Kävimme Pariisin jättimäisillä ruokamessuilla haistelemassa ruokamaailman uusia tuulia.

Vierailijamassat liikehtivät Charles de Gaullen lentokentän kupeessa sijaitsevassa jättimäisessä Villepinten messukeskuksessa. Käynnissä ovat SIAL-elintarvikemessut, jotka kertovat ruokamaailman tulevista suurista linjauksista.

Messuille tullaan tekemään kauppaa, neuvottelemaan ja verkostoitumaan. Edustettuna on 118 maata, 7 200 näytteilleasettajaa ja 160 000 kävijää, kaikki elintarvikealan ammattilaisia.

Perinteiset juustot, joita Ranskassa on yli 400, kuuluvat maassa edelleenkin jokaiselle aterialle. Osan juustoista saa luomuna, osaa alkuperänimityksellä suojattuna ja joitakin teollisina. KUVA: Picasa

Messut osoittavat, että luomu rynnii kauppoihin yhä voimakkaammin. Suomessa luomutuotanto on jo EU:n kärkijoukossa. Kulutuksen suhteen taas Ruotsi, Tanska ja Saksa ovat reilusti muita edellä.

Nyt luomuna kauppoihin vyöryy muun muassa eineksiä, pakattuja ja valmiiksi pestyjä salaatteja, keksejä, liha-, kotilo- ja maitojalosteita sekä pakasteita. Myös kaukomaiden tuottajat seuraavat suuntausta: tulisia aasialaisia kastikkeita ja kevätkääryleitä on saatavilla luomuna.

La Mère Mimosan osakas David Loraschi, 22, selvittää, kuinka luomua heidän muronsa ovat. ”Olemme myös vastuullisia: Pariisissa tavarakuljetukset tehdään kärryillä varustetuilla polkupyörillä.”

Pelkkä luomu ei kuitenkaan tulevaisuudessa riitä. Elintarvikkeiden on oltava myös eettisesti ja sosiaalisesti hyväksyttäviä.

Työpaikkademokratian ja eläinsuojelun tulee olla kohdillaan. Pitkät kuljetusmatkat korkeine hiilijalanjälkineen ovat pannassa.

Tuottajien kuvat komeilevat pakkauksissa.

Lisäksi kuluttajaa miellyttää tuote, jonka tuottaja personalisoidaan tyyliin "Gérard Dupontin tilan luomumaitoa". Ihannetapauksessa pakkaus on monsieurin kuvalla varustettu. Jos vielä selvitetään, kuinka monta eurosenttiä Dupont maitolitrastaan tienaa, on tuote täydellinen. Näitä on jo markkinoilla.

Suomen osastolla esittäytyy näyttävästi yhdeksän yritystä.

Maailmalla hyvin eksoottiseksi luksustuotteeksi mielletty loimulohi pääsi oululaisen Hätälä Oy:n tekemänä harvojen ja valittujen joukkoon SIAL:in innovoivien tuotteiden erikoisosastolle.

Hätälä päätoimipaikka on Oulussa, missä on tuotantotiloja noin 6 500 neliötä. Yhtiö on aikeissa laajentaa Oulussa. Tuotantoa on myös Himangalla. Hätälän Myyntikonttorit toimivat Oulussa, Seinäjoella ja Hämeenlinnassa.

80-vuotias Hätälä käsittelee vuodessa noin 15 miljoonaa kiloa kalaa.

Pitkien talvien ansiosta suomalaiset kasvit hyödyntävät lyhyet kesät ja valoisat yöt. Tämän tuloksena syntyy terveellisiä ja vitamiineja täynnä olevia tuotteita.

– Kaikki esillä olevat elintarvikkeemme ovat ajan hermolla, kertoo yli kolmekymmentä vuotta Suomen elintarvikeviennin eteen uurastanut Food from Finland -ohjelman projektipäällikkö Anna-Leena Soult.

– Esimerkiksi kauratuotteet ovat voimakkaasti nouseva sektori, ja Suomihan on maailman toiseksi suurin kauranviejä. Lisäksi meillä on erikoistuotteita, kuten puhdasta ja gluteenitonta kauraa, joka on maailmalla kovasti haluttua.

Arktiset Aromit -yhdistyksen osastolla on jatkuvasti väkeä. Toiminnanjohtaja Birgitta Partanen jakaa tietoja luonnontuotealan kattojärjestön jäsenyritysten tarjonnasta.

– Samalla teen kyselyjä kiinnostuneista ostajista ja välitän yhteystiedot meidän yrityksillemme. Ne tuottavat esimerkiksi marjoja ja sieniä, joihin ei tarvita lannoitteita, kastelua tai torjunta-aineita, hän toteaa.

Jopa pikkupurtavat ovat messuilla luomua: sipsit ovat rapeita, pieniä porkkana-, kaali-, kookospähkinä- tai kesäkurpitsalastuja. Juustonaksuissa käytetään vaaleanpunaista himalajansuolaa.

Sipsit ovat saamassa kilpailijan porkkana-, kaali- ja kesäkurpitsalastuista.

Pienyrittäminen on Keski-Euroopassa korkeassa kurssissa, ja nuoret idealistit heittäytyvät pelotta leikkiin mukaan.

Carrés Futés on suklaalevyn muotoinen, luomuvihanneksista valmistettu lisäsuolaton maustekuutiosarja, jonka kehitti kahdeksan ranskalaista maatalous- ja elintarvikealan korkeakouluopiskelijaa. Jokainen pala voidaan murentaa tai sulattaa antamaan makua leivonnaisille, keitoille, padoille tai vaikka dippikastikkeille. Päinvastoin kuin teollisissa liemikuutioissa, vihannekset todella maistuvat.

La Mère Mimosa on kymmenen nuoren yritys, joka valmistaa pientuotantona granola-tyyppistä aamu- ja välipalaa.

– Kaikki ainesosat ovat luomua. Teemme pieniä eriä pystyäksemme pitämään laadun korkealla. Tuotteemme ovat myynnissä delikaupoissa, Pariisin suurten tavaratalojen elintarvikeosastoilla ja luksushotelleissa, kertoo yksi osakkaista, David Loraschi, 22.

Viereisessä kojussa Ïhou-pienyritys esittelee viljapatukoitaan.

– Näissä on kauraa, riisiä, manteleita, hunajaa, kurpitsansiemeniä ja sirkkoja, selvittää Deborah Schäfer.

On pakko maistaa: hyvää, rapeaa ja reilusti makua.

– Kaikki tuotteemme ja niiden ainesosat ovat luomua. Osa on omaa tuotantoa, osa tulee naapuriviljelmiltä, kertoo Schäfer.

Itse kasvatettujen sirkkojen viimeinen taival on laupias. Ne tainnutetaan ensiksi viileässä, ja sitten lämpötila lasketaan –18 asteeseen.

Perinteiset laatutuotteet eivät tulevaisuudessakaan menetä suosiotaan. Näitä ovat Parman ja Bayonnen ilmakuivatut kinkut, Alppien meetvurstityyppiset makkarat sekä appenzeller-, comté- ja roquefort-juustot.

Näiden tuotteiden valmistaminen on aloitettu satoja vuosia sitten, jolloin lisäaineista ei ollut tietoakaan.