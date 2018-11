Ilman risteävän liikenteen varoitinta olisin parkkipaikalla peruuttanut jalankulkijan päälle.

Vilkaisen peileihin, peruutuskameraan ja vielä olan yli vasemmalle. Väylä on tyhjä, joten käännän valitsimen R-asentoon ja alan peruuttaa.

Auto ehtii liikkua puolisen metriä, kun se lyö jarrut pohjaan ja pysähtyy kuin seinään. Pelästyn. Mitä tapahtui?

Taustapeilistä näkyy, kuinka joku ohittaa Volvon takaluukun. Kävelijä tuskin ehti edes tajuta koko tilannetta.

Nykytekniikalle kiitos. Jos koeajetussa Volvo V60:ssä ei olisi ollut Technic-varustepakettia ja sen mukanaan tuomaa risteävän liikenteen varoitinta, olisin tuupannut Volvon suoraan jalankulkijan nilkoille marketin parkkipaikalla.

Koetussa tilanteessa ei ole oikeastaan mitään ihmeellistä. Muidenkin uusien farmariautojen kuin Volvo V60:n korimuotoilu on niin loppuunsa asti tuulitunneleissa hiottua, että näkyvyys taakse ja takaviistoon ja usein myös eteenpäin väistämättä kärsii.

Leveä taustapeili silmien korkeudella ja paksu A-pilari sivupeileineen muodostavat katvealueen. Sen taakse katseelta piiloon jää helposti toinen auto tai muu liikkuja. Etulasin hyötykorkeus on noin 75 senttiä.

Volvossa etu- ja takaovien väliset pilarirakenteet ja ovien karmit muodostavat yhdessä 20 sentin levyisen näkemäesteen. Mittasin sen erikseen.

Kun tähän yhdistetään taakse kapenevat, kaksiosaiset ja (mahdollisesti) tummennetut takasivulasit, paksu takapilari ja matala takaikkuna, saa kuljettaja olla peruuttaessaan harvinaisen tarkkana.

Koeajoauton varustetasoon kuuluvat vakiona pysäköintitutkat eteen ja taakse. Peruutuskamerasta kannattaa näissä malleissa maksaa vaikka erikseen.

Ja hyvä vinkki aina on peruuttaa auto mieluummin parkkiruutuun kuin parkkiruudusta. Se on helpoin ja halvin keino taklata ikävän yleiset parkkipaikkakolhut.

Takajalkatila on kasvanut.

Yleisvaikutelma Volvo V60:stä on koetun jälkeenkin hyvin positiivinen. Akseliväli on venynyt lähes 10 senttiä, millä on selätetty edeltävän mallin pahin puute eli surkeat takapenkkitilat. Lisätilaa takana istuville tuo etupenkkien selkänojien kovera muotoilu.

Tavaratilaa on 99 litraa enemmän kuin vanhassa V60:ssä. Nykymallin kontti on enää 30 litraa pienempi kuin selvästi isommassa Volvo V90:ssä. Tavaratila on leveä ja pitkä, eikä nostokynnystä ole kuin 60 senttiä.

Konehuoneeseen on tässä autossa majoitettu takuuvarma D4-diesel. Ajotietokoneen mukaan koeajomatkan keskikulutus oli 6,5 litraa eli litra enemmän kuin WLTP-mitattu normikulutus. Ajotietokoneen mukaan tankillinen riittäisi 990 kilometrin ajomatkaan.

Volvon alustasta, äänieristyksestä, mukavuudesta tai yleisestä laatutasosta on vaikea löytää moitteen sijaa.

Pieni kummastus herää vain navigaattorin käyttämästä kielestä.

Koneääni kyllä ohjeistaa kuljettajaa suomeksi, mutta kieli on kökköistä ja sanoja jää välistä. Tällaista vaikutelmaa premium-tasoaan jatkuvasti korostava Volvo tuskin varsinaisesti tavoittelee.

Ruotsalaisten käsitys etuistuinten ja hallintalaitteiden ergonomiasta on skandinaavisen selkeä ja sitä myöten yksi automaailman parhaista, eikä V60 tee tässä suhteessa poikkeusta. Volvon parhaita avuja onkin se, että autoon kotiutuu helposti.

Ohjaus on miellyttävän tarkka ja ajettavuus eleettömän varmaa kaikissa olosuhteissa. Urille painunut asvalttikaan ei saa Volvoa hötkyilemään suuntaan tai toiseen.

Volvo edustaa niin sanottua 2-tason autonomista ajoneuvoa eli se osaa tietyissä oloissa liikkua automaattisesti. Lopullinen vastuu ajamisesta jää yhä kuljettajalle.

Karttanäkymä on oikeassa paikassa digitaalimittariston keskellä.

Pilot Assist -järjestelmän keskeisiä osia ovat mukautuva vakionopeudensäädin jonoavustimella sekä kaista-avustin. Näin Volvo osaa pysyä kaistaviivojen välissä, ohjata itse sekä kiihdyttää ja jarruttaa. Järjestelmää voi käyttää 130 kilometrin tuntinopeuteen saakka.

Pohjoismaisuus näkyy myös City Safety -hätäjarrutuksen toimintaperiaatteessa. Volvon järjestelmä tunnistaa vastaantulevat ajoneuvot, jalankulkijat ja pyöräilijät ja tarvittaessa jarruttaa automaattisesti ennen törmäystä. Lisäksi City Safety havaitsee tielle jolkotelleet isot eläimet kuten hirvet.

On pakko toivoa, että V60:n ajovalot olisivat perustasollakin edes puoliksi yhtä hyvät kuin koeajoautossa.

Vakiovarusteena Volvossa on ledeillä toteutettu valojärjestelmä. Kaukovaloissa on automaattinen päälle ja pois -toiminto.

Maahantuojan lehdistöauton Technic-paketti (2 770 euroa) tarjoaa Led High Level -tason valopaketin, jolloin kaukovaloissa on mukana automaattinen häikäisynesto vastaantulijoille.

Kaukovalot valaisevat yönpimeää tietä kuin unelma. Keila on leveä ja yhtenäinen ja ulottuu satoja metrejä auton eteen. Kokemus on sananmukaisesti valaiseva. Kaikille tällaiset!