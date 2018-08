Koeajossa: Mainoslause "Kaikkien aikojen paras Ford" ei jää kovin kauaksi totuudesta

Mitä varusteita perheautoon voidaan vielä tulevaisuudessa pakata, kun siitä jo nyt tuntuu löytyvän kaikki?

Ford Focus on valmistajalleen iso riski. Moni asiakas ei kohta halua tai tarvitse isompaa Mondeota tai kalliimpia maasturimalleja, kun pienempi Focus on tätä tasoa.

Listataan aluksi auton huonot puolet. Sivupeilit ovat liian pienet, koska aerodynamiikan vaatimukset ohjaavat vahvasti automuotoilua. Dieselmoottori oli haastavalla mutkatiellä pettymys.

Siinäpä ne sitten olivatkin. Tästä eteenpäin loppujutusta uhkaa tulla yksipuolista ylistystä. Jos ette ole Ford-ihmisiä, lukeminen kannattaa lopettaa tähän.

Autokaupassa juuri Focuksen kokoluokka on kaikkein kilpailluin. Focuksia on myyty 20 vuodessa maailmalla yli 16 miljoonaa. Lisäksi moni sen pahimmista kilpailijoista, kuten Kia Ceed, tekee oman malliuudistuksensa täsmälleen samaan aikaan.

Rima olikin asetettu korkealle. Tavoitteena oli "kaikkien aikojen paras Ford", ja sen varmistaminen aloitettiin sisätiloista.

Kojelaudan rakenne on ilmava. Näytön halkaisija on 20 senttiä.

Focus on enää nimellisesti keskikokoluokan auto. Akseliväli on pidentynyt 5,3 sentillä, ja takajalkatilaa on 7 senttiä aikaisempaa enemmän. Myydyin koriversio eli farmarimalli on venynyt 11 senttiä ja sen tavaratila on kasvanut 99 litraa.

Käsijarrun kahva puuttuu, sillä jarru on muuttunut sähköiseksi. 8-portaisen automaattivaihteiston valitsin on pyöritettävää mallia.

Kalliimpien henkilöautomallien tapaan Focuksessa on aina vähintään kolme valittavaa ajotilaa: normal, sport ja eco. Valinnat vaikuttavat kaasupolkimen, automaattivaihteiston, ohjaustehostimen ja vakionopeussäätimen toimintaan ajotilanteen mukaan.

Tuoreesta Focuksesta on heti alkuun saatavana hengästyttävä lista eri vaihtoehtoja. Hinnasto alkaa 22 000 eurosta, ja nykyiset varustetasot ovat trend, titanium ja ST-line. Tulossa olevista kiinnostava on active-koriversio, jonka maavaraa on korotettu kolme senttiä.

Jo trend-tason autot ovat niin hyvin varustettuja, ettei mistään karvalakkimalleista voi enää edes puhua. Vakiovarusteisiin kuuluvat esimerkiksi radio- ja navigointijärjestelmä 8-tuumaisella, terävällä kosketusvärinäytöllä sekä SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmä, jonka äänikomennot toimivat vihdoin myös suomen kielellä.

Turvapuolelta mukana ovat aina kaistanpito- ja törmäyksenestoavustimet, liikennemerkkien tunnistus sekä kolarin seurauksia lieventävä törmäyksen jälkeinen hätäjarrutus.

Tylppäperäinen koriversio haastaa ennen kaikkea luokkajohtaja Volkswagen Golfin. Focuksen valtteja ovat sulava ja aerodynaaminen ulkomuotoilu sekä kattava ajoteknologiapaketti.

Saksankielisiin maihin myytävät Focukset on varustettu myös väärän ajosuunnan varoituksella, joka perustuu kielletty ajosuunta -merkin tunnistamiseen. Suomi-autoista tämä varuste ainakin toistaiseksi puuttuu.

Fordien tapaan Focuksen lisävarustelu on houkuttavaa ja jopa edullista. Esimerkiksi tanskalaisen B&O:n hifi-audiojärjestelmä maksaa vähimmillään vain 360 ja HUD-heijastusnäyttö 505 euroa.

Tuulilasinäytön kuvakkeet ja opasteet näkyvät myös polarisoitujen aurinkolasien läpi.

Moottorivalikoima koostuu 1- ja 1,5-litraisista bensiiniturbomoottoreista sekä 1,5- ja 2-litraisista dieseleistä. Bensapuolella tehovaihtoehtoja on kaikkiaan viisi (85–182 hv) ja dieselmoottoreissakin kolme, joten valinnanvaraa riittää.

Sähköistä kevythybridiversiota luvataan vuodeksi 2020. Todennäköisesti akku ja sähkömoottori paritetaan yhteen jommankumman bensiinimoottorin kanssa.

Automaattia käytetään rullalla.

Focuksen tarkka ohjaus ja iloinen ajotuntuma ovat edelleen tallella, mutta uusi automaattivaihteisto reagoi ajotilanteen nopeisiin muutoksiin usein viiveellä. Vaihteita voi vaihtaa onneksi käsinkin ohjauspyörän siivekkeistä.

Dieselmoottorin ja käsivaihteiston yhdistelmää ei voi suositella koeajoreitin kaltaisille serpentiiniteille. Moottorista loppui puhti kesken, ja vaihtamisen tarve oli jatkuvaa. Suoralla suomalaistiellä tätä ongelmaa ei todennäköisesti ilmene.

Focuksen bensiinimoottorit on varustettu pienhiukkassuodattimilla. Lisäksi niissä hyödynnetään automaattista sylinterin lepuutustoimintoa. Se vähentää kulutusta ja päästöjä tasaisessa ja moottoria vähän kuormittavassa maantieajossa.

Lopuksi vinkki huolestuneille vanhemmille. Jos perheen jälkikasvunkin pitää voida käyttää isin tai äidin uutta Focusta, avuksi voi ottaa Fordin kehittämän my key -teknologian.

Tällöin nuoren käyttämään avaimeen ohjelmoidaan erilaisia turvaominaisuuksia. Puheluiden vastaanottaminen autossa voidaan esimerkiksi estää kokonaan. Omistaja voi myös määritellä, kuinka lujaa autolla enimmillään saa ajaa. Samoin kuljettajaa avustavien teknologioiden ja auton turvallisuusominaisuuksien poiskytkentä voidaan estää ennakolta.

Audiojärjestelmän äänentoiston taso voidaan säätää ennalta. Jopa poppikoneiden koko käyttö on mahdollista estää, mikäli matkustajat eivät vapaaehtoisesti käytä autossa turvavöitä.

Focuskin ajaa hetken itsenäisesti omalla kaistalla

Osittainen robottiajaminen on mahdollista yhä halvemmissa automalleissa. Ford Focukseen teknologiapaketti 1 -niminen varustekokonaisuus maksaa edullisimmillaan 505 euroa. Se sisältää muun muassa nopeusrajoitusmerkkien tunnistuksen, mukautuvan vakionopeussäätimen stop & go-toiminnoilla sekä ajolinja-avustimen.

Kun teknologioille antaa vallan, ne päättävät kuljettajan puolesta kaikesta: säätävät etäisyyden edellä ajaviin, vaihtelevat ajonopeutta rajoitusten mukaan sekä pitävät auton keskellä omaa kaistaa viivojen välissä.

Automaattiajamisen toimintoja voi seurata tuulilasinäytöstä tai mittaristosta. Auto ohjaa hetken itse. Ajamista se ei juuri helpota.

Autonomisen ajamisen järjestelmä toimii 10–200 kilometrin tuntinopeuksissa. Yli kuuttakymppiä ajettaessa kuljettajan on kuitenkin kosketettava ohjauspyörää 10 sekunnin välein, muuten auto varoittaa ja lopulta itseohjaus kytkeytyy pois päältä.

Toisaalta alle 10 kilometrin tuntivauhdissa, kuten matelevassa ruuhkaliikenteessä, kuljettaja voi ajaa pysyvästi ilman käsiäkin.

Auto ei tässä vauhdissa varoita lainkaan hallinnan menetyksestä edellyttäen, että kaistaviivat ja -merkinnät ovat näkyvissä ja etutörmäysvaroitin toiminnassa.

Kokeilin järjestelmää Focus-koeajolla moottoritiellä. Etäisyydet säätyvät sinänsä hienosti ja totutusti, ja auton varoitukset mahdollisesta hallinnan menetyksestä tulevat ajallaan.

Pahinta on ajolinja-avustimen aiheuttama vaeltelu viivojen välissä. Auto hakee koko ajan oikeaa ajolinjaa ja paikkaa, eikä avustin tunnista kaikkia mutkia. Lopulta ajan mieluummin itse.