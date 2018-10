Hybridit ja sähkö jyräsivät Pariisin autonäyttelyssä

Puoli tusinaa tunnettua automerkkiä jätti Pariisin näyttelyn suosiolla väliin, mutta Kaukoidästä riittää uusia toiveikkaita tulijoita maailman automarkkinoille

Pariisissa kokoonnuttiin autojen ympärille ensimmäistä kertaa 120 vuotta sitten. Nyt näyttelyssä kiertävä vieras saa ihmetellä, onko nykymuotoisilla autonäyttelyillä enää tulevaisuutta edes kymmenen vuoden tähtäimellä. Ainakaan Euroopassa.

Pariisin väliin jättäneiden lista on nimekäs. Valtamerkeistä puuttuvat Fiat, Mitsubishi, Nissan, Opel, Volvo ja Volkswagen, ja pienempiä valmistajia on poissa saman verran.

Kun näyttelyn autohalleja oli ennen viisi, nyt ne mahtuvat kolmeen halliin. Väliin jää vielä tilaakin.

Onneksi tässä ei ole koko totuus. Kotimerkit Citroën, Peugeot ja Renault ovat tietysti mukana rinta rottingilla, samoin saksalaiset Audi, BMW ja Mercedes-Benz sekä niiden brittikilpailija Jaguar–Land Rover.

Peugeot E-Legend on näyttelyn kaunein sähköautokonsepti. Ulkomuoto muistuttaa vanhaa Mustangia, ja sisustus on turkoosinsininen.

Saksalaisilla oli jopa näyttelyyn varattuna todellisia ensi-iltoja kuten BMW 3-sarja sekä Mercedesin B-sarja ja iso GLE-maasturi. Audi ja Mercedes esittelivät Euroopassa myös uudet täyssähköiset SUV-maasturinsa.

Korealaiset Hyundai ja Kia marssivat näyttelyn sähkö edellä. Hyundai Nexo on toistaiseksi ainoa varteenotettava vetypolttokennoinen sähköauto Toyota Mirain ohella.

Citroën C5 Aircross laajentaa hybridimallistoja kohti tila-autoja ja maastureita eli suosituimpiin perheautoluokkiin.

Suomalaisiakin kiinnostava sähköautouutuus on Hyundai Kona, jonka ensimmäiset myyntikappaleet on juuri saatu maahan.

Samalle tekniikalle perustuu sisarmerkin e-Niro-sähköauto, jolle valmistaja lupailee jo kiitettävää 485 kilometrin toimintamatkaa yhdellä latauksella.

Poliittinen ohjaus ja asiakkaiden ilmastotietoisuuden kasvu näkyvät konkreettisesti näyttelyosastoilla.

Eniten huomiota saavat hybridimallit, joiden tarjonta ja saatavuus tulevat Pariisissa nähdyn perusteella suorastaan räjähtämään lähivuosina. Täyssähköautot yleistyvät siinä sivussa, mutta sähköisen liikkumisen aikakauteen siirrytään vaiheittain sähkö- ja bensiinimoottorien yhteiskäytön kautta.

Peugeot tarjoaa hybridivaihtoehdon kerralla kolmesta mallistaan, muun muassa uudesta 508 SW -farmarista.

Esimerkiksi Peugeot lupaa syksyllä 2019 myyntiin kerralla lataushybridiversiot 3008-maasturista sekä uusista 508- ja 508 SW -malleista. PSA-konsernin toinen osakas Citroën puolestaan hybridisoi uuden C5 Aircross -mallinsa samassa aikataulussa.

Honda CR-V on pitkään ollut Suomen suosituimpia maastureita, ja malli on juuri uudistunut. Pariisissa Honda esittelee tuotantomallina myös CR-V:n hybridiversion, jossa on kaksikin sähkömoottoria. Malli tulee myyntiin jo ensi keväänä.

Kaasukin kelpaa yhä, Seat Arona TGI todistaa. Maa- tai biokaasulla voi ajaa 400 kilometriä, varalla oleva bensiini riittää 160 kilometriin.

Saksalaiset nokittelevat toisilleen kalliiden hybridiensä toimintamatkoissa.

BMW:n tutkimusjohtaja Klaus Fröhlich lupasi tiedotustilaisuudessa tulevalle X5-hybridimaasturille 80 kilometrin ajomatkan lataussähköllä.

– GLE-Mercedesissä tavoite on sata kilometriä sähköllä, linjasi puolestaan Daimlerin tuleva pääjohtaja Ola Källenius.

Toyota Corolla tekee ensi vuonna paluun ja korvaa mallistoissa Aurisin. Corolla-hybridi oli esillä sekä 5-ovisena että farmarikorisena.

Yksi näyttelyn symppiksistä on neljännen sukupolven Suzuki Jimny -maasturi. Kun amerikkalaiset autot puutuvat Pariisista kokonaan, Jimny saa edustaa perinteisen laatikkomaasturien valmistajia yksin.

Jimnyssä ovat tallella kaikki alkuperäiset maastoautoperinteet: kulmikas kori, kompakti koko, suuri maavara, erillisrunkorakenne ja alennusvaihde. Puolentoista litran bensiinimoottorilla varustettu auto painaa vain hieman toista tuhatta kiloa.

Jimny päätyy vielä Auto&liikenne-sivun koeajoon, kun autot saadaan Suomeen marraskuussa. Hintakin jää alle 25 000 euron.