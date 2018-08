Autoloma keskeytyi, mutta nyrkkipaja pelasti Sloveniassa – löysi purkuosan oman verkostonsa kautta

Kimmo Naskalin Volvon turbo petti autolomamatkan rasituksissa. Onneksi palvelut olivat kunnossa ja korjaajalla 30 vuoden kokemus.

Takana olivat saapuminen Travemündeen, Saksan vauhdikkaat moottoritiet, Hampurin ja Hannoverin ruuhkat, Itävallan alppitiet ja maan korkeimman huipun Grossglockenerin sivuutus. Ulvilalainen Kimmo Naskali vaimoineen lasketteli kesäkuun alussa Volvo-maasturillaan kohti Slovenian rajaa.

– Koettelemukset taisivat olla Volvolle liikaa. Moottoritiellä tehot katosivat, ja nopeus putosi 70 kilometriin tunnissa.

Naskalit olivat matkalla Slovenian kautta Kroatian Istriaan. Matkanteko ei sentään katkennut kokonaan, vaan pariskunta nilkutti puolitehoisella autolla perille seuraavaan etappiin, Slovenian Kranjska Goraan.

Naskali on onnekseen Autoliiton Plus-jäsen, joille on varattu oma päivystysnumero. Jos matka katkeaa tekniseen vikaan, tarjolla on hinauspalvelu sekä ilmainen vuokra-auto kolmeksi päiväksi. Numerosta vastataan selvällä suomella.

– Odottelin hinausautoa sovittuna aika, mutta sitä ei kuulunut. Soitin uudelleen, ja syy selvisi. Virkailija oli sekoittanut Slovenian ja Slovakian.

Kohta hinausauto kuitenkin saatiin paikalle, ja sen kyydissä Volvo ajettiin pääkaupunkiin Ljubljanaan merkkikorjaamolle.

Diagnoosi valmistui seuraavana aamuna: turboahdin oli rikki, ja uusi piti tilata Ruotsista. Kaiken lisäksi kävi ilmi, ettei turboja löydy suoraan varaston hyllyltä. Uusi osa olisi korjaamolla aikaisintaan 8. elokuuta – kahden kuukauden kuluttua.

– Ei käynyt meille. Kuulemma maailmassa 50 autoa vielä odotti samanlaista osaa.

Volvo oli pakko kuitata ulos liikkeestä, mutta mikä neuvoksi? Osaa ei voinut odotella, mutta nuhaisella Volvolla ei voinut ajatella kotimatkaakaan.

Naskali jutteli ongelmasta paikallisen kanssa, joka vinkkasi parhaan veneilykaverinsa olevan Volvo-mies. Hän oli laitellut Volvoja kuntoon jo 30 vuoden ajan pienessä pajassaan.

– Kaveri ilmoitti, että auto tänne vaan. Mies tiesi Volvoista ihan kaiken. Hän tutki autoa tupakka huulessa hetken ja ilmoitti kohta, että selvä juttu, yksi turbon kannen mikropiireistä on palanut.

Yrittäjä löysi kuin löysikin vastaavan purkuosan oman verkostonsa kautta. Kaiken lisäksi hän oli osannut – ja viitsinyt – yksilöidä auton vian, toisin kuin merkkiliike.

Volvo jäi pajalle, ja Naskalit jatkoivat vuokra-autolla perille Istriaan.

Korjaus oli valmis vajaan kahden viikon päästä. Turbon kansi oli toimitettu ja vaihdettu, ja loppusumma oli Kimmo Naskalin mukaan noin kolmasosa siitä, mitä Volvon merkkikorjaamo oli arvioinut huollon maksavan.

Vakuutusyhtiö puolestaan maksoi 65 prosenttia huollon aikaisesta, 12 päivää kestäneestä autonvuokrauksesta. Yhtiö olisi maksanut myös hakulennon Sloveniaan, jos kotiin olisi pitänyt palata ilman omaa autoa.

Volvo kuitenkin kesti kotimatkan moitteitta, ja auto on edelleen hyvässä kunnossa.

Naskalille jäi matkalta mieleen muutamia käytännön neuvoja autolomaa Euroopassa suunnitteleville:

– Pidä huoli siitä, että sinulla on palvelut kunnossa matkan keskeytyksen varalle. Meitä auttoi Autoliiton Plus-jäsenyys, josta oli paljon apua ikävässä tilanteessa.

– Kun vaihdat ajokaistaa Saksan moottoriteillä muista, että se sivupelissä näkyvä piste voi olla parissa sekunnissa vierelläsi, kun kaverilla voi olla vauhtia reilut 250 kilometriä tunnissa, Kimmo Naskali sanoo.

– Ohituksia moottoritiellä joutuu tekemään väkisinkin. Joskus tuntuu siltä, että edessäsi ajaa vähintään puolet Euroopan rekoista.