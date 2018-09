Yksittäiset villisiat vaeltavat jo Oulussa asti – Riistapäällikkö: "Ne ovat kovia poikia kulkemaan"

Lukija lähetti Kalevaan kuvan Sanginjoen ja Muhoksen rajamaastosta löytyneistä jäljistä, jotka muistuttavat villisian jälkeä. Pehmeässä maassa näkyy selvä sorkan kuvio.

Riistapäällikkö Harri Hepo-oja Suomen Riistakeskuksen Oulun toimistosta toteaa, että kyseessä ei välttämättä ole villisian jälki. Kuvassa näkyvästä jäljestä puuttuu villisialle tyypillisen sivukynnen jälki, joka näkyy yleensä hyvin esimerkiksi vähäisessä lumessa.

Hepo-ojan mukaan yksittäisen kuvan perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, mistä eläimestä on ollut kyse. Villisian liikkuminen Muhoksen ja Sanginjoen suunnalla on hänen mukaansa täysin mahdollista.

Kalevan lukija kuvasi pehmeään maahan jääneitä jälkiä Sanginjoen ja Muhoksen välimaastossa. KUVA: Lukijan kuva

– Yksittäisiä vaeltavia yksilöitä liikkuu täällä joka vuosi. Osa on voinut karata tarhasta, ja osa on tullut Etelä-Suomesta tai itärajan takaa.

Suuri osa Suomessa asuvista villisioista tulee Venäjältä. Hepo-ojan mukaan eläin voi liikkua kesän aikana useita satoja kilometrejä.

– Ne ovat kovia poikia kulkemaan. Meidän toimiston alueella saaliiksi päätyy joka vuosi 1–2 yksittäistä eläintä.

Villisian jälki on mahdollista sekoittaa muiden sorkkaeläinten kuten metsäkauriin, poron, metsäpeuran tai valkohäntäpeuran jälkeen.

Villisika on varsin kookas eläin, ja sitä metsästetään kiväärillä. Aikuinen villisika voi painaa jopa 200 kiloa. Yleensä se painaa 70–150 kiloa.

Villisika on kasvissyöjä, eikä se lähtökohtaisesti ole ihmiselle vaarallinen.

– Kyllä se villinä eläimenä pakoon pyrkii, jos ei tunne oloaan uhatuksi. Jos sitä on haavoitettu, se voi olla vaarallinen ja hyökätä kimppuun, Hepo-oja kertoo.

Villisian leviämistä yritetään ehkäistä Suomessa metsästämällä, sillä eläin kantaa aasialaista sikaruttoa, joka tuotantotiloilla eläville sioille vaarallinen.