WWF avaa luontolivet: Luvassa käärmeiden luikertelua ja sääksien saapumista

WWF avaa tiistaina keväisiä tunnelmia välittävät luontolivet. Kamerat välittävät kuvaa käärmeistä ja sääksistä.

Sääksiä on seurattu WWF:n luontolivessä jo neljänä kesänä. Tänä vuonna WWF ja Juha Taskinen veivät kameran Saimaalla sijaitsevalle pesällä maaliskuussa. Nyt katsojat voivat seurata pesintää lintujen saapumisesta asti.

– Pesä on vielä tyhjä, mutta ei todennäköisesti kauaa. Ensimmäiset sääkset saapuvat Suomeen joskus jo maaliskuun puolella, kertoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Sääkset solmivat elinikäisen parisuhteen ja palaavat useimmiten tuttuun pesään. Tolvanen sanoo, että katsojat pääsevät suurella todennäköisyydellä seuraamaan samaa paria kuin edellisinäkin vuosina.

Sääksi on iso petolintu, joka on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaiseksi. Sääksien vaarana on etenkin metsästys niiden pitkällä muuttomatkalla Afrikkaan. Lisäksi sääksiä uhkaa pula pesäpaikoista. Ne rakentavat pesänsä korkeille paikoille, useimmiten vanhan puun latvaan.

Käärmekamerassa kyitä

Tämän kevään käärmekamerassa voi nähdä kyiden lisäksi myös rantakäärmeitä.

– Tavoitteemme on tehdä käärmeitä, etenkin kyytä, tutummaksi ihmisille ja hälventää niihin kohdistuvia pelkoja ja ennakkoluuloja, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo

Kamera on asennettu käärmeharrastaja Toni Beckmanin kanssa.

Suomessa kyitä elää melkein koko maassa, mutta niiden määrät ovat vähentyneet paikoin huomattavasti rakentamisen, liikenteen ja vainon takia.



– Kyy ei ole aggressiivinen eläin. Jos se puree, se tekee sen vihoviimeisenä puolustuskeinonaan. Viestimme on, että kyitä kannattaa varoa, mutta vainoon ei ole syytä, Niinimäki sanoo.



Terveelle aikuiselle kyyn purema ei ole kovin vaarallinen, mutta lapsille ja vanhuksille purema voi olla riski. Kyyn purtua niin aikuisten kuin lastenkin tulee hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

WWF:n sääksikameraan pääset tästä linkistä.

WWF:n käärmekameraan pääset tästä linkistä.