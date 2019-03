Salakalastuksesta voi tulla jatkossa jopa 7000 euron lasku – alan järjestön mukaan uhanalaisiin lajeihin kohdistuu laajamittaistakin salakalastusta

Kalastusta ja metsästystä pitäis laajemmin ruveta miettimään milloin se on kestävällä pohjalla. Tällä hetkellä kaloja ja lintuja on vaarantuneiden lajien listoilla silti niitä saa pyytää. Salakalastus ja sen ehkäsyn tehokkain keino on tiedottaminen ja neuvonta muunmuassa sosiaalisessa mediassa.