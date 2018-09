Pohjoisen suot ovat tärkeitä hiilinieluja – varastoivat enemmän hiiltä kuin aiemmin on tiedetty

Suot on maailman keuhkot. Suuri hulluus on tapahtunut siirtää asti kun koneella on soita ruvettu kaivamaan. Suot muun muassa pitävät vesistöt kirkkaina ja humuksen aisoissa. Mutta kun me hoopot kaivetaan kanavia läpi soiden tai kuivataan koko Suo. Turvetuotanto pitää pysäyttää ensi tilassa.