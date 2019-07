Nähdäänkö Suomessa ensi keväänä ensimmäinen naalin pesintä sitten vuoden 1996? – Metsähallituksen ylitarkastaja pitää täysin mahdollisena, että naali palaisi pesimään myös Suomeen

Naalikanta on elpymässä Norjassa. Viime vuonna maassa tavattiin Norjan luonnontieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan 58 pesuetta. Se on enemmän kuin kertaakaan vuoden 2003 jälkeen, jolloin naalikannan seuranta on aloitettu, tutkimuslaitos kertoo tiedotteessaan.



Suomen kannalta erityisen positiivista on, että Norjassa naali on palannut pesimään maan pohjoisosiin Varangin niemimaalle. Viime talvena alueelle vietiin 26 naalia, ja keväällä siellä todettiin yksi onnistunut pesintä. Varangin niemimaahan kohdistetaankin nyt erityistä valvontaa.



Tutkimuslaitoksen tietojen mukaan niemimaan naaleista kaksi olisi piipahtanut myös Suomen puolella.



Suomessa edellinen naalin pesintä on vuodelta 1996.