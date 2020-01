Märkä turkki ei lämmitä eikä vesi kuulu talvipesään – siilit ja monet muut lajit ovat lauhan talven vuoksi pulassa

Lähtökohtaisesti leuto talvi on luonnossa eläville riemun aihe: energia ei kulu lämmöntuottoon ja hengissäpysyminen helpottuu kummasti. Jos Jami on eri mieltä, voi ihan itse kokeilla mikä talvella metsässä yöpymisessä on prioriteetti! Jotenkin tästäkin nyt on saatu vain itkua ja hammasten kiristystä, kas kun ei ilmastonmuutostuhkaa ripoteltu vielä päälle.