Luonnonsuojeluliitto avasi maakotka- ja liito-oravaliven – eläinten pesintöjä voi seurata suorana liiton sivuilta

Suomen Luonnonsuojeluliitto avasi verkkolähetykset, joissa voi seurata uhanalaisen liito-oravan ja maakotkan pesintää.

Tiedotteen mukaan kotkanpesä sijaitsee poronhoitoalueen eteläpuolella, jonne maakotka yrittää tehdä paluutaan vuosikymmenten vainon jälkeen. Pesän tarkempaa sijaintia ei kerrota. Myös pesän lähimaastoa seurataan kameratekniikan avulla, jotta liiallinen uteliaisuus tai tahallinen häiriö voisi paljastua.

– Maakotkan pesäkameran tarkoitus on sekä luonnonsuojelullinen että tutkimuksellinen. Kyseisellä pesällä kotkaparilla on viime vuosina ollut tuntemattomia vaikeuksia. Koiraslintu on kadonnut jo kahdesti ja naaraskin vaihtunut ainakin kerran. Nyt pesässä on suureksi iloksemme poikanen. Tavoite on, että kameran olemassaolo voisi suojata pesää häirinnältä, kertoo ekologi Risto Sulkava.

Liito-oravan pesäkamera sijaitsee Paltamossa, Kainuussa. Pesä on erityisesti liito-oravalle asetetussa pöntössä. Liito-oravaemo on tällä hetkellä enimmäkseen pöntössä poikasten kanssa, mutta käy ruokailemassa, jolloin se on mahdollista nähdä verkkolähetyksessä. Valoisat kesäyöt ovat liito-oravalle aktiivista aikaa, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan liito-oravan pesäkamera rannan tuntumassa tarjoaa myös mahdollisuuden kuunnella kesän ääniä liito-oravan kotimetsässä. Tähän mennessä on kuultu kahdenkymmenen eri lintulajin ääniä, esimerkiksi tiltaltin ja laulurastaan laulua.

Kotkakameran yhteistyökumppaneina ovat Lintuvaruste, PHPOY, Pirteä Pässi, Solarvoima ja Suomen Luonto -lehti. Liito-oravan pesäkamera on osa EU:n tukemaa Liito-orava LIFE-hanketta, johon Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuu.

Molemmat pesäkamerat ovat toiminnassa vuorokauden ympäri. Uhanalaisten lajien pesäkameroille luvan on myöntänyt ELY-keskus. Pesintöjä seurataan tutkimustarkoituksissa ja suojelusyistä.