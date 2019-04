Lämpö herätti perhoset Lapissakin – varhaiset lajit kestävät jopa takatalven

Aikuisena talvehtivat ovat perhoslajeista pitkäikäisimpiä ja talvehtineet saattavat lennellä juhannukselle saakka.

Nokkosperhosia lenteli runsaasti jo pääsiäisen seudulla Kittilän ja Sodankylän korkeudella Keski-Lapissa. Varhaiset päiväperhoslajit heräävät heti kun sää on riittävän lämmin.

Oulun yliopiston yli-intendentti Marko Mutanen kertoo, että nokkosperhonen kuuluu niihin harvoihin perhosiin, jotka talvehtivat aikuisina perhosina. Sellaisia on noin kymmenen prosenttia päiväperhosista. Tavallisimmin perhoset talvehtivat munana, kotelona tai toukkana.

Takatalvi veisi uuteen lepoon

Mutanen kertoo, että talvehtineet nokkosperhoset heräävät kun päivälämpötila alkaa pysytellä kahdeksan astetta plussan puolella. Vaikka sää palaisi talvisen viileäksi, se ei tekisi vahinkoa kevään ensimmäisille perhosille.

– Takatalvi saisi ne vain vaipumaan uudelleen lepäilemään, Marko Mutanen sanoo.

– Varhaiset perhoslajit ovat hyvin karaistuneita. Nokkosperhonen on hyvin yleinen perhonen Suomessa. Se elää Kilpisjärvellä asti hyvin karuissakin olosuhteissa, Mutanen lisää.

Heränneet nokkosperhoset saattavat alulle uuden sukupolven ja parittelevat. Nokkosperhonen munii nokkosenaluille. Tämän perhoslajin toukat syövät ainoastaan nokkosenlehtiä. Aikuisena niiden ruokavalio on monipuolisempi: ne syövät monien kukkien mettä.

Pitkäikäisimpiä perhosia

Marko Mutasen mukaan vanhoja, talvehtineita nokkosperhosia voi nähdä jopa juhannukselle saakka. Aikuistalvehtijat ovat pitkäikäisimpiä perhosia, sillä tavallisesti perhonen elää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

– Juhannuksena näkee joskus sekä vanhaa että uutta sukupolvea nokkosperhosia elossa yhtä aikaa. Vanhoilla on silloin jo repaleiseksi käyneet siivet, Mutanen kertoo.

– Perhosen ikä on lyhyt. Joillakin lajeilla elinikä on kuukaudesta puoleentoista kuukauteen, mutta tavallisin elinikä on viidestä päivästä kahteen viikkoa, hän lisää.

Yleinen Kilpisjärvellä asti

Nokkosperhonen on harvoja pohjoisimpaan Suomeen asti levinneitä varhaisia päiväperhosia. Etelä-Lappiin saakka levinneitä varhaisia päiväperhoslajeja ovat suruvaippa ja herukkaperhonen.

Etelä-Suomessa yleinen varhaisperhoslaji on sitruunaperhonen.