Kysyimme: Onko riistan tieltä ampuminen yleistymässä? "On ollut useita epäilyjä"

Ilmoitukset tieltä ampumisista ovat lisääntyneet, mutta rikkeistä jäädään harvoin kiinni. Oulun Rhy:n riistapäällikön Harri Hepo-ojan mukaan metsästäjät tietävät, että tieltä ei saa ampua.

Viime viikon sunnuntaina Pudasjärvellä sattui tapaus, jossa oululaista miestä epäillään metsästysrikoksesta ja luvattomasta pyynnistä. Poliisin mukaan mies oli ollut ajoneuvon läheisyydessä metsäautotiellä ja ampunut teeren puusta. Tämä on metsästyslaissa kielletty.

Erävalvontaan tehdyt ilmoitukset tieltä ampumisista ovat lisääntyneet viime aikoina, mutta rikkeistä jäädään harvoin kiinni. Vuoden 2017 erävalvontaraportin mukaan metsästysrikkeiden määrä on noussut 1,5 prosenttia edellisvuodesta.

Metsähallituksen eräpalvelujen viestintäpäällikkö Aku Ahlholm, kuinka paljon erätarkastajia on liikkeellä ja millaiset oikeudet heillä on?

– Erätarkastajia on tällä hetkellä 11 eri puolilla Suomea. Erätarkastajat valvovat pelkästään valtion alueita, ja heillä on poliisiin verrattavat oikeudet erävalvontatehtävissä. Sen lisäksi erätarkastajilla on apuna vapaaehtoisia metsästyksenvalvojia näillä valtion alueilla. Yksityisillä alueilla puolestaan valvovat riistanhoitoyhdistyksen kouluttamat metsästyksenvalvojat.

Kuinka monta maastossa liikkujaa erävalvonta tarkastaa vuosittain?

– Metsähallituksen erävalvonta tarkastaa vuosittain noin 10 000 maastossa liikkujaa, joista noin 3 000 on metsästäjiä.

Kuinka usein törmätään erilaisiin epäkohtiin?

– Metsästäjillä on lupa-asiat hyvin hanskassa verrattuna vaikkapa kalastajiin, eli luvat ja laillisuus ovat ihan hyvää luokkaa. Tarkastetuista metsästäjistä noin kolme prosenttia on ollut sellaisia tapauksia, joissa on ollut jotakin sanottavaa. Yleensä se tarkoittaa, että lupa ei ole mukana. Yleisin rikkomus on ollut aseen huolimaton kuljettaminen esimerkiksi suojaamattomana auton takapenkillä.

– Metsästyksessä on kuitenkin se hyvä puoli, että jokainen on suorittanut tutkinnon, niin ollaan sitten vähän valistuneempia näistä laillisuusasioista.

Kuinka paljon tieltä metsästämistä esiintyy?

– Siitä tulee aika paljon vihjeitä metsähallituksen erävalvontaan, mutta on harvinaisempaa, että näihin tapauksiin löytyisi tarpeeksi näyttöä. Erätarkastajat ovat huomanneet, että hyvinä lintuvuosina kiusaus tieltä metsästämiseen tuntuu kasvavan.

– Tänäkin vuonna on ollut useita epäilyjä tieltä metsästyksestä. Erätarkastajat ovat käyneet paikalla ja tutkineet näitä tapauksia. Harvoin käy kuitenkin niin, että tarkastaja sattuu paikalle ja pystyy suoraan toteamaan, että rikos on tapahtunut.

Pitäisikö erätarkastajia olla enemmän?

– Tietysti se olisi tehokkaampaa, jos erätarkastajia olisi enemmän. Aina sitä mietitään, että ei se 12 tarkastajaa paljon ole, jos ylitarkastaja lasketaan mukaan. Yhtä tarkastajaa kohti tulee noin miljoona hehtaaria tarkastettavaa aluetta, kun tarkastettavan alueen kokonaispinta-ala on 12 miljoonaa hehtaaria valtion alueella. Sehän on kiinni sitten määrärahoista, koska erävalvonta hoidetaan valtion budjettivaroilla. Jonkin verran metsästyslupatuloja käytetään siihen, että sesonkiaikoina palkataan lisäksi metsästyksenvalvojia.

– Oulun seudulla erävalvonnasta vastaa yksi erätarkastaja.

Oulun riistanhoitoyhdistyksen riistapäällikkö Harri Hepo-oja, millä tavalla metsästäjiä opetetaan lakiasioissa metsästyskorttia suorittaessa?

– Metsästäjätutkinnossa on kaksi laajempaa osiota. Toinen on lajitunnistus ja toinen painopiste on metsästyslaki ja siihen liittyvät asiat. Metsästäjät, joilla metsästyskortti on, tietävät varmasti, että autosta tai tieltä ei saa ampua. Ennen metsästäjätutkinnon suorittamista on 12-tuntinen kurssi, jonka suurin osa metsästyskorttia suorittavista käy läpi. Tämä kurssi on hyvä apu metsästäjätutkinnon suorittamiseen, mutta pelkästään sillä ei läpi mennä, vaan pitää lukea metsästäjän opas, jossa on tarkkaan selitetty myös nämä metsästyslakeihin liittyvät seikat.

– Metsästäjällä täytyy olla metsästyslaista hyvin tarkat tiedot ennen kuin sinne metsästämään pääsee. Läpäisyprosentti tutkinnossa on jossakin 60 prosentin tietämillä. Jos ensimmäisellä kerralla ei pääse läpi, niin aina voi yrittää uudestaan.