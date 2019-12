Kaamoksen valoon jää koukkuun – lue Kalevan kuvallinen reportaasi Levitunturilta vuodelta 2005

Juttu on julkaistu Kalevassa ensimmäisen kerran 24.12.2005.

On harhaluulo, että kaamos on tunturissa pelkkää pimeyttä. Päinvastoin. Pimeys tuo valon.

Siksi Levitunturilla odotetaan joka syksy talvea ja lunta kuin kuuta nousevaa.

Kello lähenee puoltapäivää. Päivä on pilvinen eikä luonnonvalo tahdo millään kukistaa autonvalojen loistetta. Käsillä on pikkuhiljaa päivän valoisin hetki, vaikka hämäräkytkin on vasta hetki sitten napsauttanut katulamput pois käytöstä.

Levitunturin hissivalot siintävät lumiusvan takaa salaperäisesti. Lumitykit puskevat työssään. Ylhäällä Tuikku-ravintolaan vievällä tiellä vauhti hiljenee lähelle nollaa, kun lumi pölähtelee päin auton tuulilasia.