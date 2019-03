Joka yhdeksäs laji on Suomessa uhanalainen – osuus suurin linnuissa ja sammalissa, nisäkkäistä kahdeksan lajia uhanalaisia

Onhan rahanahneudella myyty metsästyslupia vuosi toisensa jälkeen, esim.metsäkanalinnut ja hirvenmetsästyson ollut sukupuuttoon katoamassa jo vuosikymmenien ajan ,kaikenlisäksi petolinnut on suojelunkohteena jotka on pahimpia lajin tuhoajia ,mikä on nyt hirvikantojen kanssa,karhumäärät ylisuuria ,varsinkin itärajalla,jotka työntyvät itärajantakaa,suomen puolelle syömään, ahma kannat pyörivät ihmisten asutusten ympärillä talviaikana,kun porot on tarhoissa ,luonnosta ei löydy evästä talvella ,kesällä onkin sitten juhlapaikka, poron,hirven ,linnunpoikaset ym,yltäkyllin.syötävää.

luonnosta ,metsähakkuut on tuhonneet lintukantojen luonnollisen elinympäristön. Suomen luonnossa on petokannat tuhoamista hyötyeläinten elinmahdollisuudet,ja ihmisten luonnontuhoaminen. Eipä taida petolaskennat olla todellisuuteen perustuvia väitteitä. Juuri tällä tuhotaan luonnon omat elinolosuhteet.ja tasapaino.