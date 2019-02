Hyönteisetkö hupenevat maapallolta? Suomessa kehitys on ihan toinen: Uusia tulokkaita on moninkertaisesti enemmän kuin hiipuvia

Poikana tuli perhosia kerättyä ja vielä jotain muistaa. Parina viime kesänä on ollu hyvä kannat ja ne joita näki vaan harvon on nyt parvissa. Mehiläiset ja ampiaiset on edustettuna tontilla. En niitä horsmaa, mataraa, nokkosta enkä koiranputkea. Varhais omenaa tulee paljon ja kun on vähän käyttöö poljen nennurmikolle jossa tod. tilaa näkee kahdeksan amiraalin ryppäitä. Tietysti kaikkia lentäviä pl. lautasia,

Tuusaamisen takia on hyönteishotellia pihapiirissä ja sielläkin porukka pyörii.

Että on näitä vielä. En ota osaa ilmastovouhotukseen paitsi negatiivisella asenteella. Hulluja rahastajia ovat he.