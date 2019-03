Asiantuntija: Luonnon köyhtymisen taustalla on asenne- ja rahakysymys – "Talouden lyhyen ajan päätökset menevät luontoarvojen edelle"

Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi

Uhanalaisuusarvioinnissa arvioitiin 22 418 lajia. Uhanalaisia lajeja oli 11,9 prosenttia. Edellisessä vuoden 2010 arvioinnissa uhanalaisten lajien osuus oli 10,5 prosenttia, vuonna 2000 osuus oli 8 prosenttia.

Noin kolmannes Suomen linnuista ja sammalista on uhanalaisia. Myös selkärankaisista eläimistä lähes kolmannes on uhanalaisia. Suomen hyönteisistä 10 prosenttia on uhanalaisia.

Noin 70 prosenttia lajeista on elinvoimaisia.

263 lajin tilanne on parantunut ja 461:llä huonontunut.

Äärimmäisen uhanalaisia ovat esimerkiksi naali, järvilohi ja peltosirkku kahdenkymmenen muun lajin ohella.

Suurin syy lajien uhanalaistumisen lisääntymiseen on niiden elinympäristöjen väheneminen ja laadun heikkeneminen.

Suomen lajien uhanalaisuus on arvioitu viisi kertaa. Työtä koordinoi Suomen ympäristökeskus ja mukana oli 180 asiantuntijaa yliopistoista, luonnontieteellisistä museoista, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Metsähallituksesta ja Suomen nisäkästieteellisestä seurasta.