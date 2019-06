Valjaskartanossa on poikkeuksellinen pikkuyksiö – onko kyseessä koti vaiko toimisto?

Asuntopuntari Asunto Oy Oulun Valjaskartano. Lehto Asunnot. Suunnittelu LUO Arkkitehdit Oy. Asunto A1, 1h+kt, 30 neliötä. Mh. 42 751,43 euroa (vh. 106 900 euroa).

Tulevan taloyhtiön nimi As Oy Oulun Valjaskartano saattaa johdattaa ajatukset Limingantulliin, Valjaspuistoksi nimettyyn kortteliin. Siitä huolimatta olemme nyt kuitenkin täysin päinvastaisella puolella keskustaa, Oulun kansainvälisen koulun naapurissa.

Paikka on tullut nykyisille oululaisille tutuksi ammattiopiston korttelina ja se on ammatillisen koulutuksen muualle siirtymisen johdosta asuntorakentamisen saralla yksi tulevaisuuden kiinnostavimmista paikallisista kehityskohteista.

Kehittämiseen otetaan vauhtia pohjalta, sillä neliöitä puretaan raskaalla kädellä. Korttelin aiemmasta rakennuskannasta vain Isokadun varrella sijaitseva, vuonna 1898 valmistunut Åströmin valjastehtaan vanhin osa on suojeltu.

Sekin muutetaan toki aikanaan asunnoiksi, mutta nimellään historialliseen naapuriinsa viittaava As Oy Oulun Valjaskartano saa kuitenkin kunnian aloittaa korttelissa uuden ajan. Rakentaminen alkaa tämän kesän aikana ja uuteen kotiin on määrä päästä muuttamaan loppusyksystä 2020.

Tässä modernissa, muodoltaan terävänurkkaisessa rakennuksessa on paljonkin samaa kuin vain kivenheiton päähän valmistuneissa saman suunnittelijan ja rakennusliikkeen uudisnopissa.

Siellä pintamateriaalina oli alueen tyyliin sopiva punatiili ja nytkin mallia on otettu hyvän tavan mukaisesti naapurista – vaalean talon seinät kuorrutetaan rappauksella. Talon 57 asuntoon mahtuu valinnanvaraa 23,5 neliön (sijoitus)yksiöistä aina 83,5 neliön perhekoteihin. Asuntojen pohjaratkaisut vaikuttavat pääpiirteittäin oudoilta ja hankalilta.

Ensimmäisen kerroksen 30-neliöinen yksiö ei edusta varmastikaan mieluisinta asuinpaikkaa ja on koilliseen avautuvana pimeä. Asunto on myös varustukseltaan talon vaatimattomimpia: oikeaa parvekettakaan ei ole, vaan se on korvattu tuuletusparvekeulokkeella.

Yksiötyyppinä se poikkeaa joukosta ja ensivaikutelman perusteella sen näkisi tällaisenaan ehkä paremminkin pienen yrityksen toimitilana kuin asuntona – eteiseen kun voisi sijoittaa vaikka pienen neuvottelupöydän.

Rakennuttajalle tuttuun tapaan asuntoihin pudotetaan kylpyhuoneen ja minikeittiön sisältävä valmis moduuli. Sen riittävyydestä kotikeittiöksi voidaan olla montaa mieltä, mutta toimistolle se riittää.

Vaikka moduuli saattaa olla käytännöllinen, asettaa se myös suunnittelulle haasteita ja on ilman muuta selvää, että joissakin huoneistoissa moduuliton pohjaratkaisu olisi merkittävästi toimivampi.

Eteishallin tunnelmaa huokuvasta työtilasta olisi kuitenkin periaatteessa mahdollista saada myös alkovi jatkamalla olohuoneen seinää komeroryhmään päin. Tällaisessa alkovissa luonnonvalokaan ei taatusti häiritse nukkumista. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että tilan luonne muuttuu, eikä komeroryhmä toimi enää narikkana. Naulakko olisi tällöin toteutettava seinäkiinnitteisenä tähän olohuoneen seinän jatkopalaan.

Jos tätä yksiötä ajattelee esimerkiksi opiskelijan tilapäisenä asuntona, täyttää se siinä merkityksessä kuitenkin tehtävänsä.