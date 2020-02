Idea kodin minimalistiseen sisustukseen tulee työelämästä: "Olen ollut niin paljon kaupassa töissä, että en kaipaa 'krääsää' omaan kotiin".

Annaleena ja Pasi Laakson kodissa yksityiskohdat on harkittu tarkkaan. Keminmaassa sijaitsevassa tilavassa omakotitalossa tuntuu, että jokainen esine on löytänyt oman paikkansa. Pari rakensi talon vuonna 2006, jonka jälkeen siihen on tehty jonkun verran uudistuksia ja pintaremonttia.