Ruokahaluttomuus, päänsärky, vatsakipu ja itkuisuus voivat kertoa siitä, että lapsi on stressaantunut. Stressi kuuluu lapsen elämään, mutta aikuisen tehtävä on opettaa häntä säätelemään sitä. Joskus lapsenkin stressi on terve merkki, mutta pahimmilla...

Haluatko lukea koko jutun? Tutustu nyt maksutta Kaleva Digi -tilaukseen kahden viikon ajan. Saat lukuoikeuden kaikkiin tähtijuttuihin ja näköislehteen. Tilaus päättyy automaattisesti kokeilujakson jälkeen. Jatka Tilaa Kaleva Digi ja pääset lukemaan rajoituksetta myös muita tähtijuttuja ja Kalevan näköislehtiä eKalevassa. Kaleva Digi nyt hintaan 9,90 € / 1 kk

tai kestotilauksena 30 € / 2 kk + 1 kk ilmaiseksi. Jatka Onko sinulla jo Kaleva-tili? Kirjaudu