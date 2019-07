Pärjäämisen halu vei ylikierroksille – Noora Karjalaisella oli viime syksynä kuusi työtä, kunnes unelmien työ salli lopettaa kaiken muun

Oululaistaustainen Noora Karjalainen kuvailee itseään perfektionistiksi. Korkeista tavoitteista on sekä hyötyä että haittaa. Kovalla treenaamisella Karjalainen on päässyt valmentajaksi kahdelle maineikkaalle helsinkiläiselle salille.

– Aloin treenata The Park Hietsussa viime kesänä. Tutustuin omistajiin, he katsoivat treenaamistani ja pyysivät pian valmentajaksi. Keväällä taas CrossFit Basement pyysi töihin. Tiesin sieltäkin yhden omistajan etukäteen. Olin silti että mitä ihmettä, kyseessä on todella kovatasoinen sali, Karjalainen selittää.

Karjalainen tarttui mielellään molempiin tilaisuuksiin. Valmentaminen oli hänelle tuttua jo yläkoulusta, jolloin hän veti pikkulasten liikuntakerhoa.

– On hienoa, että minulla on annettavaa muille.

The Parkissa Karjalainen valmentaa yksilöitä ja pienryhmiä ja Basementissa isoja ryhmiä. Ensimmäinen ison ryhmän tunti oli yhtä kaaosta, sillä häntä jännitti niin paljon. Edelleen välillä hirvittää ajatella, että valmennettavien joukossa on paljon korkeakoulutettuja ihmisiä.

– Tunneilla saattaa olla lääkäreitä ja minä olen 18-vuotias lukiolainen!

Perheloma herätti ajattelemaan

Viime syksynä pärjäämisen halu ajoi Karjalaisen kestämättömään tilanteeseen. Hänellä oli peräti kuusi työpaikkaa: kahvilassa, kahdessa ravintolassa, pitopalvelussa, valmentajana sekä promoajana.

– En nukkunut enkä syönyt. Kävin aivan ylikierroksilla, hän muistelee.

Viikon loma perheen kanssa herätti Karjalaisen.

– Tajusin, että nyt pitää pistää kaikki uusiksi. Onneksi olin juuri aloittanut valmennuksen, joten saatoin lopettaa muut työt.

Kiireen keskellä Karjalainen pärjäsi tarkalla aikatauluttamisella. Kun aika ei enää riittänyt tunneilla istumiseen, hän haki aikuislukioon ja suoritti kurssit loppuun itsenäisesti.

Karjalaisen onneksi hän on aina ollut hyvä koulussa. Kevään pari yo-koetta menivät hyvin, vaikka hän ei lukenut niihin lainkaan.

– Aion skarpata syksyn kirjoituksia varten. Kirjoitukset ovat kuitenkin iso juttu.

Maaseudun hiljaisuus houkuttaa

Ahkeruus on vienyt Karjalaisen pitkälle urheilun saralla. Nuorempana hän harrasti pitkään jalkapalloa. Painonnostossa päätyi palkintopallille kolmen kuukauden treenaamisen jälkeen. Nyt päälajina on crossfit, jossa hän alkaa kilpailla ensi keväänä.

– Haluan liikkua monipuolisesti, ja crossfitissä voi tehdä vähän kaikkea. Vihdoinkin löysin lajin, jossa ei rajoiteta mitään! Karjalainen nauraa.

Vaikka Karjalainen treenaa kahdesti päivässä, elämä ei ole pelkkää liikuntaa. Hän rakastaa näyttelemistä sekä filosofian ja psykologian lukemista.

– Minua kiehtovat esimerkiksi minän tutkiminen sekä ihmisen ja luonnon välinen suhde.

Karjalainen muutti äitinsä luota Oulusta isälleen Lohjalle vuosi sitten, koska halusi kokea arkea molempien vanhempiensa kanssa. Nykyisin hän asuu omillaan Espoossa, mutta ei aio jäädä kaupunkiin.

– Rakastan maaseudun hiljaisuutta. Kymmenen vuoden päästä asun keskellä peltoa.

Karjalainen ei aio jäädä tuleen makaamaan tulevaisuudessakaan. Valmentamista hän aikoo jatkaa mahdollisimman pitkään. Välivuoden jälkeen hän tahtoo myös kouluun.

– Filosofia, liikuntatieteellinen ja neuropsykologia kiinnostaisivat. Crossfitissä tavoitteena on kansainvälinen taso.