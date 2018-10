Moni popsii sinkkitabletteja parantuakseen flunssasta. Onko sinkistä hyötyä, Helsingin yliopiston dosentti Harri Hemilä?

– Markkinoilla on kahdenlaisia sinkkitabletteja, nielaistavia ja imeskeltäviä. Nielaistavien sinkkitablettien tehosta ei ole näyttöä, mutta tutkimusten perusteella on vahvaa näyttöä, että imeskeltävistä sinkkitableteista voi olla hyötyä flunssaa vastaan.

– Jotta sinkkitabletti tehoaisi, siinä pitää olla riittävästi sinkkiä eikä siinä saa olla vääränlaisia suoloja.

– Osassa tabletteja on sinkkisitraattia. Niissä sitruunahappo sitoo sinkkiä niin tehokkaasti, että sinkki vapautuu vasta mahalaukussa eikä nielussa, kuten on tarkoitus.

– Sinkkiglukonaattia tai sinkkiasetaattia sisältävät tabletit ovat toimivia. Markkinoilla on molempia tuotteita.

– On myös sinkkitabletteja, joissa on C-vitamiinia. Sekin sitoo sinkkiä, joten niitä kahta ei kannata laittaa samaan tablettiin.

– Jos imeskeltävistä sinkkitableteista haluaa hyötyä, sinkin määrän täytyy olla yli 75 milligrammaa päivässä.

Mihin imeskeltävien tablettien teho perustuu?

– Selvää selitystä ei ole. Biologian kannalta on kiinnostavaa, mikä on ilmiön selitys. Lääketieteessä ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita, onko hoidosta tehoa. On paljon hyviä selityksiä, jotka eivät realisoidu tehona, ja sitten on tehoa, jolle ei tunneta selitystä.

Missä vaiheessa sinkkitabletteja kannattaa imeskellä?

– Silloin kun flunssan oireet alkavat tuntua. Viikon, parin sinkkikuurista ei ole terveydelle vaaraa. Tilanne voisi olla toinen, jos syö kuukausikaupalla paljon sinkkiä.