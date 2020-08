44-vuotias Aleksei Navalnyi makaa tajuttomana siperialaisessa sairaalassa. Hän on koomassa ja kytkettynä hengityskoneeseen. Kuva: SERGEI ILNITSKY

Teehen sekoitetulla myrkyllä on tapettu 2000-luvulla aiemminkin presidentti Vladimir Putinia vastustaneita venäläisiä.

Putinia vastustanut entinen KGB-vakooja Aleksandr Litvinenko kuoli polonium-myrkytykseen Lontoossa vuonna 2006. Brittiläisten murhatutkijoiden mukaan venäläiset agentit laittoivat lontoolaisessa hotellissa Litvinenkon teehen erittäin myrkyllistä poloniumia.

Nyt Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin epäillään joutuneen myrkytyksen uhriksi hänen juotuaan teetä.

– Oletamme, että Aleksei myrkytettiin hänen teehensä sekoitetulla aineella. Se oli ainoa asia, mitä hän joi aamulla. Lääkärit sanovat, että myrkky imeytyi nopeammin kuuman nesteen avulla. Aleksei on nyt tajuton, Navalnyin tiedottaja Kira Yarmysh kertoi sosiaalisessa mediassa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Reuters kertoo, että 44-vuotias Navalnyi makaa tajuttomana siperialaisessa sairaalassa. Hän on koomassa ja kytkettynä hengityskoneeseen.

Reuters uutisoi torstaina aamupäivällä Suomen aikaa, että yhden hoitavan lääkärin mukaan ei ole varmaa, että Navalnyi olisi myrkytetty.

Navalnyi joutui happohyökkäyksen kohteeksi 2017

Venäjällä tai ulkomailla on myrkytetty tai yritetty myrkyttää 2000-luvulla useita valtaa vastustavia venäläisiä.

Myös Navalnyi itse joutui keväällä 2017 happohyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäys vaikutti hänen toisen silmänsä näkökykyyn.

Venäjän viranomaiset kielsivät tuolloin, että Navalnyin silmäoireet olisivat johtuneet myrkytyksestä. Navalnyin oma lääkäri Anastasia Vasiljeva epäili myrkytystä, mutta viranomaisten mukaan myrkytystestien tulokset olivat negatiivisia.

Vuonna 2018 venäläistä ex-vakoojaa Sergei Skripalia ja hänen tytärtään Julia Skripalia vastaan Britannian Salisburyssa tehty hermomyrkkyisku sai paljon kansainvälistä huomiota.

Britannian tiedustelutiedot osoittivat tuolloin, että myrkytyksestä epäillyt olivat Venäjän sotilastiedustelun GRU:n upseereita. Venäjä kielsi sekaantuneensa asiaan, vaikka valvontakamerat tallensivat epäillyt Salisburyssa. Skripalit selviytyivät hengissä.

Oppositiovaikuttaja Vladimir Kara-Murza vaipui koomaan äkillisten myrkytysoireiden vuoksi helmikuussa 2017. Hän kärsi samanlaisista hengenvaarallisista oireista jo 2015. Kara-Murza on toipunut Yhdysvalloissa.

Näkyvä oppositiovaikuttaja Boris Nemtsov ammuttiin kuoliaaksi Moskovan keskustassa helmikuussa 2015. Viisi tshet­sheeniä tuomittiin murhasta pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Tshetshenian sodasta kriittisesti raportoinut toimittaja Anna Politkovskaja ammuttiin kuoliaaksi kotinsa ulkopuolella Moskovassa vuonna 2006.

Navalnyi joi teetä Tomskin lentokentällä ennen lähtöä

Putinin kovana arvostelijana tunnettu Navalnyi oli alkanut keskiviikkoaamuna voida pahoin lentokoneessa palatessaan Siperian Tomskista Moskovaan.

Reutersin mukaan hän oli juonut teetä kahvilassa Tomskin lentokentällä ennen lennolle lähtöä. Interfax-uutistoimisto kertoi kahvilan omistajan sanoneen, että he tarkistavat nyt valvontakameroita ja yrittävät selvittää, mitä tapahtui.

Juristin koulutuksen saanut Navalnyi on ollut useita kertoja pidätettynä ja vankilassa. Hän on järjestänyt ympäri maata mielenosoituksia, joille ei ole ollut viranomaisten lupaa. Navalnyi on niittänyt mainetta Venäjällä korruptiotutkijana.

Heinäkuun puolivälin jälkeen tänä kesänä viranomaiset estivät Navalnyitä poistumasta Moskovasta. Navalnyin täytyi pysyä kaupungissa, koska häntä epäillään kahden sotaveteraanin herjauksesta. Navalnyi sanoi syytettä poliittiseksi.