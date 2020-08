Monessa perheessä pieni koululainen saattaa viettää yksin useamman tunnin koulusta kotiin tultuaan. Välipalan syönti kannattaa opetella arjen rutiiniksi.

Mitä pienemmästä koululaisesta on kyse, sitä tärkeämpää on, että välipala on valmiina tai helposti saatavilla ja houkuttelevasti esille laitettu. Vaikka teinin taidot riittäisivätkin jo monenlaiseen kokkailuun, saattaa olla helpompi turvautua sipsipussiin tai kaupan leivontapisteestä haettuun valkosipulipatonkiin, kuin innostua välipala-aterian suunnittelusta. Isompikin ilahtuu siis valmiiksi tehdystä välipalasta.