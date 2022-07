TariNoita-tuotannon Miriam-teoksessa ovat näyttämöllä Mia Lappalainen (vas.), Annina Rokka ja Mika Kolehmainen. Kuva: Jaani Fohr

Teatteriteos Miriam tutkii muutoksen kourissa kamppailevien ihmisten erilaisia selviytymis- ja sopeutumiskeinoja. Kertojat ovat eri ikäisiä maahan- ja maastamuuttajia sekä hoivakotien kantasuomalaisia.

Tarinoiden keruun ja käsikirjoituksen on työryhmän improvisoinnin pohjalta on tehnyt Annina Rokka. Ohjaajana on Mikko Korsulainen.