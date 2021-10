OULU

Myllytullin koulun oppilaat voivat suorittaa kolmessa vuodessa teatteridiplomin. Koulu on pitkäaikainen Oulun teatterin kummikoulu. Kuva: Laura Seppä Oppilaat esiintyivät kummikoulusopimuksen uusimistilaisuudessa. Etualalla mustissa paidoissaan Aamu Kivelä, Roosa Priha, Katariina Myllylä ja Veera Vähäsarja. Kuva: Laura Seppä Alakoululaiset lauloivat porukalla Oulun teatterin näyttämöllä. Teatterin teko kehittää muun muassa itsetuntoa. Kuva: Laura Seppä Myllytullin koulun oppilaita esiintymässä Oulun teatterilla. Kuva: Laura Seppä Myllytullin koulun oppilaita esiintymässä Oulun teatterilla. Kuva: Laura Seppä Myllytullin koulun oppilaat pääsevät luontevasti sisään teatterin tekoon kummikouluyhteistyön avulla. Kuva: Laura Seppä Myllytullin koulun ja Oulun teatterin kummikoulusopimus jälleen uusittu. Oppilaat esiintyivät allekirjoitustilaisuudessa teatterilla. Kuva: Laura Seppä Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio allekirjoittamassa kummikoulusopimusta Myllytullin koulun kanssa. Kuva: Laura Seppä Teatterin ja itseilmaisun avulla arasta kasvaa rohkea ja itseensä luottava nuori, toteaa Myllytullin koululla äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina toimiva Irene Härkönen. Kuva: Laura Seppä

Kipinää iskee koululaisten keskuuteen Oulun teatterin ja Myllytullin koulun pitkään jatkunut yhteistyö. Oppilaat Aamu Kivelä, Roosa Priha, Katariina Myllylä ja Veera Vähäsarja ottavat paikkansa näyttämöllä muun porukan mukana.

Osalla näytelmätouhut ovat kulkeneet mukana alakoulun kerhosta saakka. Matkan varrella on näytelty koulun joulujuhlat ja koluttu teatterifestivaalit.

– Teatterissa on taikaa. Voi näytellä mitä vaan tilanteita ja oloja, tuntea sen kautta ja saada tavan ilmaista itseään. Voi myös paeta, jos jotakin menee omassa elämässä pieleen, Vähäsarja toteaa.

Myllylän mukaan näyttämölle voi tulla omana itsenään ja laittaa itseään sisälle rooliin. Muiden eteen meneminen tottakai jännittää.

Priha kertoo jännittäneensä pienempänä todella paljon. Sittemmin hän on oppinut haastamaan itseään. Kivelälläkin oli aiemmin kovempi esiintymiskammo, mutta nykyään se on hellittänyt.

– Näyttelemisestä tulee niin hyvä fiilis, se on todellakin sen arvoista, Vähäsarja hehkuttaa.

Opettajan silmin rohkaistuminen, ahdistuksen voittaminen ja itsetunnon kehittyminen ovat antoisimpia teatteriyhteistyön hedelmiä. Myllytullin koululla äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina toimiva Irene Härkönen korostaa, että kouluissa saataisiin paljon aikaan hyvinkin pienin harjoituksin opetuksen lomassa.

– Kun saamme esimerkiksi vaatelahjoituksia teatterilta, oppilaaat ovat kuin pyryharakat hattuja sovittelemassa. Se mielikuvitus on rajaton. Arasta kasvaa rohkea ja itseensä luottava nuori, Härkönen huomauttaa.

Myllytullin koulu on ollut vuodesta 2014 lähtien Oulun teatterin kummikoulu, mutta yhteistyö juontaa juurensa paljon pidemmälle. Sopimus on jälleen uusittu teatterin taiteellisen johtajan Alma Lehmuskallion, toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilasen ja Myllytullin koulun rehtorin Helena Pirilän allekirjoituksin.

Uusinta uutta on teatteridiplomi, jonka voi suorittaa kolmessa vuodessa. Diplomin kuudesta tehtävästä puolet suoritetaan teatterissa ja puolet omassa koulussa. Oppilaat tutustuvat diplomia tehdessään teatterin tekemiseen ja Oulun teatteriin.

– Teatteri kehittää älykkyyttä, itsetunnon kasvamista ja tunnetaitoja. Se auttaa hahmottamaan, minkälainen itse on, ja miten hahmottaa maailmaa. Se auttaa myös oppimaan uusia asioita, Moilanen toteaa.

Myllytullin koulu on ollut teatterille hänen mukaansa aina luonteva ja tärkeä yhteistyökumppani. Moilasesta on mahtavaa päästä avaamaan teatterin tekemistä syvemmin koulun oppilaille. Diplomi mahdollistaa teatteriväelle oman osaamisen syventämisen kouluyhteistyöhön liittyen.

– Missä asuu tai minkälaisessa perheessä elää, näillä asioilla ei pitäisi olla vaikutusta siihen, että pääsee teatterin äärelle. Tutkimuksista tiedetään, että lasten ja nuorten oikeuksia kokea teatteria pitäisi tukea, sillä ne eivät toteudu täysivaltaisesti, Moilanen huomauttaa.

Hän on todella iloinen kouluyhteistyöstä. Moilanen pitää teatteri-ilmaisun opetusta olennaisena jokaisen lapsen mahdollisuutena ja oikeutena.

Alma Lehmuskallio kokee teatteri-ilmaisun tukevan erittäin luontevasti ja voimakkaasti ihmiseksi kasvamista.

– Me ei pystytä muuttamaan maailmaa, ellei me pystytä kuvittelemaan sitä toisenlaiseksi. Minua teatteri on opettanut hyväksymään haavoittuvuutta, epävarmuutta ja keskeneräisyyttä, Lehmuskallio kertoo.